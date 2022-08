ಬಾಲಕಿಯ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಎಳೆದು ಅವಮಾನಿಸಿದ್ದ ಶಿಕ್ಷಕಿಯ ವಿರುದ್ಧದ ಕೇಸ್ ರದ್ದಿಲ್ಲ

Karnataka

ಬೆಂಗಳೂರು, ಆ.11. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಯ ನರ್ಸರಿ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಐದು ವರ್ಷದ ಬಾಲಕಿಯ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಅನ್ನು ಇತರ ಮಕ್ಕಳ ಮುಂದೆ ಎಳೆದು ಅವಮಾನ ಮಾಡಿ ಶಿಕ್ಷಿಸಿದ ಮಹಿಳಾ ಶಿಕ್ಷಕಿಯ ವಿರುದ್ಧದ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಮೊಕದ್ದಮೆ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲು ಕರ್ನಾಟಕ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನಿರಾಕರಿಸಿದೆ.

ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಇದೀಗ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇದು ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ದಂಡಿಸುವ, ಟೀಸ್ ಮಾಡುವ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಗಂಟೆಯಾಗಿದೆ. ಶಿಕ್ಷಕರು ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ತೀವ್ರತರನಾದ ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಗುರಿ ಪಡಿಸಬಾರದು.

ಶಿಕ್ಷೆಯ ಅಳತೆಯಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಕರಿಂದ ಎಳೆಯ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಆಘಾತಗೊಳಿಸುವುದು ಮಗುವಿನ ಮೇಲೆ ವಿನಾಶಕಾರಿ ಮಾನಸಿಕ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಪೀಠ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದೆ.

ಅಲ್ಲದೆ, ನ್ಯಾಯಾಲಯವು " ಐದು ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿನೊಂದಿಗೆ ವ್ಯವಹರಿಸುವ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಕ್ಷಮಿಸಲಾಗದ ಮತ್ತು ಅನುಚಿತವಾಗಿದೆ. ಅಂತಹ ಕೃತ್ಯವನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿದಾರರು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸದ ಹೊರತು ನಿಸ್ಸಂದೇಹವಾಗಿ ಅಸಭ್ಯವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.

ಸಂತ್ರಸ್ತ ಮಗುವಿನ ತಾಯಿ 2017ರಲ್ಲಿ ಹಲಸೂರು ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಆರೋಪಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ 41 ವರ್ಷದ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಎಂ.ನಾಗಪ್ರಸನ್ನ ಅವರಿದ್ದ ಏಕಸದಸ್ಯಪೀಠ ವಜಾಗೊಳಿಸಿದೆ.

ಮಗುವಿನ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ:

ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೈಯಿಂದ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ನಡವಳಿಕೆ ಅಥವಾ ಹಿಂಸೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವ ಮಕ್ಕಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ನಡವಳಿಕೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ; ಅವರ ಅರಿವಿನ ಕೌಶಲ್ಯಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಮಗುವಿನ ಮನಸಿನ ಮೇಲೆ ದೂರಗಾಮಿ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಬೀರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಮಗುವಿನ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಋಣಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ. ಮಗುವಿನ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಶಿಕ್ಷಕನ ಆಕ್ರಮಣವು ಕ್ಷಮಿಸಲಾಗದು "ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದೆ.

ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ನಾಗಪ್ರಸನ್ನ ಅವರು, ಹಿಂದೆ "ಕಡ್ಡಿಯನ್ನು ಬಿಡಿ ಮತ್ತು ಮಗುವನ್ನು ಹಾಳುಮಾಡು" ಎಂಬ ಪದ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿತ್ತು, ಅದು ಈಗ "ಕೋಲನ್ನು ಬಿಡಿ ಮತ್ತು ಮಗುವಿಗೆ ಕಲಿಸಿ" ಎಂದು ರೂಪಾಂತರಗೊಂಡಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಶಿಕ್ಷಕರೂ ಸಹ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಡಬೇಕು'' ಎಂದು ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ತಾಯಿಯ ದೂರು:

ಆರೋಪಿ-ಶಿಕ್ಷಕರು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಗುವಿಗೆ ಥಳಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಮಗುವಿನ ತಾಯಿ ದೂರಿದ್ದರು. ಅಂತಹ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ಪೋಷಕರು ವಿರೋಧಿಸಿದ ನಂತರ, ಶಿಕ್ಷಕರು ಶಿಕ್ಷೆಯಾಗಿ ಮಕ್ಕಳ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಅನ್ನು ಕೆಳಕ್ಕೆ ಎಳೆಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು ಮತ್ತು ತರಗತಿಯ ಇತರ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಅವನನ್ನು/ಅವಳನ್ನು ನಿಂದಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದರು. ನಾಯಿಯನ್ನು ಸಾಕಿರುವ ಕತ್ತಲ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡಿ ಹಾಕುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬೆದರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಶಿಕ್ಷೆಯಾಗಿ ತನ್ನ ಮಗಳನ್ನು ಸುಮಾರು ಎರಡು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಕತ್ತಲೆಯ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಲಾಕ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ದೂರುದಾರರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಚಾರಣಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಮಗುವಿನ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರುವ ಆರೋಪಗಳಿಗೆ ತಾಳೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಹೇಳಿದೆ.

ಲೈಂಗಿಕ ಅಪರಾಧಗಳಿಂದ ಮಕ್ಕಳ ತಡೆ ಕಾಯಿದೆ, 2012-ಪೋಕ್ಸೋ ನಿಬಂಧನೆಗಳು, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತನ್ನ ದೇಹವನ್ನು ಅಥವಾ ಅವನ ಅಥವಾ ಅವಳ ದೇಹದ ಯಾವುದೇ ಭಾಗವನ್ನು ಇತರ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ನೋಡುವಂತೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವಂತೆ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅಪರಾಧವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಪೀಠ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.

