ಕಳೆದ ಒಂದು ವಾರದ ಕೋವಿಡ್ ಅಪ್ಡೇಟ್: ರಾಜ್ಯದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಹೀಗಿದೆ!

ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೊರೊನಾ ಎರಡನೇ ಅಲೆಯ ತೀವ್ರತೆ ಕಮ್ಮಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕೇರಳ ಮತ್ತು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಗಡಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲೂ ಕೋವಿಡ್ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿರುವುದು ಸಮಾಧಾನಕಾರದ ವಿಚಾರವಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ರಾಜ್ಯದ ಮೂರು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದ್ದ ವೀಕೆಂಡ್ ಕರ್ಫ್ಯೂವನ್ನು ಸರಕಾರ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದೆ.

ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಗೆ ಇದ್ದ ಹಲವು ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ವಿರೋಧದ ನಂತರ ಸರಕಾರ ಸಡಿಲಿಸಿದೆ. ಜನರು, ಖರೀದಿಯಲ್ಲಿ ಮುಗಿಬಿದ್ದಿದ್ದು ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ಏನು ಎನ್ನುವುದು ಇನ್ನೆರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗಲಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗಣೇಶೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಮೂರು ದಿನದಿಂದ ಐದು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ನೀಡಿದೆ.

ಕಳೆದ ಒಂದು ವಾರದ ಅಂದರೆ ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಹತ್ತರವರೆಗಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಹೆಲ್ತ್ ಬುಲೆಟಿನ್ ಪ್ರಕಾರ, ಕೊರೊನಾ ಎರಡನೇ ಅಲೆ, ಗಡಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಹತೋಟಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಹೊಸ ಸೋಂಕಿತರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತವಿದ್ದರೂ, ಪಾಸಿಟಿವಿಟಿ ರೇಟ್ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿದೆ.

ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವಿಟಿ ರೇಟ್ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಕಮ್ಮಿಯಿರುವುದು ಸಮಾಧಾನಕಾರವಾದ ವಿಚಾರ. ಜೊತೆಗೆ, ವಾಕ್ಸಿನ್ ಹಾಕಿಸುವುದೂ ವೇಗ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವುದು ಸರಕಾರದ ನಿರಾಳತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ 4-10ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಹೀಗಿದೆ:

