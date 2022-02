ಉಕ್ರೇನ್ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು; ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದ 12 ಕನ್ನಡಿಗರು

Karnataka

oi-Gururaj S

ಬೆಂಗಳೂರು, ಫೆಬ್ರವರಿ 27; ಉಕ್ರೇನ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ್ದ 12 ಕನ್ನಡಿಗರು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ 18 ಜನರು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.

ಭಾನುವಾರ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಕಂದಾಯ ಸಚಿವ ಆರ್. ಅಶೋಕ ಮುಂಬೈ ಮೂಲಕ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ 12 ಜನರನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡರು.

12 people who had arrived in Mumbai just landed in Bengaluru. Another batch arrived in Delhi, they've been shifted to Karnataka Bhawan. We've booked their tickets to Bengaluru, they'll reach around 2-3 pm: Dr Manoj Rajan, Commissioner, Karnataka State Disaster Mgmt Authority pic.twitter.com/jeg1joD6sa