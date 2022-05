ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ವಿಸ್ಕಿ ಬಾಟಲಿ ಹರಾಜು: ಇದರ ಬೆಲೆ 10 ಕೋಟಿ ರೂ

International

oi-Sunitha B

ವಿಸ್ಕಿ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಅಚ್ಚರಿಯ ಸುದ್ದಿಯೊಂದು ಬಹಿರಂಗಗೊಂಡಿದೆ. ವಿಶ್ವದ ಎರಡನೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ವಿಸ್ಕಿ ಬಾಟಲಿ ಹರಾಜಾಗಿದೆ. ಗಿನ್ನೆಸ್ ಬುಕ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿರುವ 'ದಿ ಇಂಟ್ರೆಪಿಡ್' ಹೆಸರಿನ ವಿಸ್ಕಿಯ ಬಾಟಲಿಯು ವಿಶ್ವದ ಎರಡನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಬಾಟಲಿ ಎಂದು ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ. 'ದಿ ಇಂಟ್ರೆಪಿಡ್' ಹೆಸರಿನ ಈ ಮದ್ಯದ ಬಾಟಲಿಯ ಬೆಲೆ ತಿಳಿದರೆ ನೀವು ಶಾಕ್ ಆಗುತ್ತೀರಿ. ಟ್ರೇಡ್ ಮ್ಯಾಗಜೀನ್ ಫೋರ್ಬ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ, ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ವೈನ್ ಬಾಟಲಿಯಾದ ದಿ ಇಂಟ್ರೆಪಿಡ್ ನ ಬೆಲೆ 1.4 ಮಿಲಿಯನ್‌ ಗೆ ಹರಾಜಾಗಿದೆ.

ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ಈ ವಿಸ್ಕಿಯ ಬಾಟಲಿಯನ್ನು $ 1.4 ಮಿಲಿಯನ್ಗೆ ಖರೀದಿಸಿದ್ದಾನೆ. 'ದಿ ಇಂಟ್ರೆಪಿಡ್' ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಈ ವಿಸ್ಕಿ ಬಾಟಲಿ ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದರೆ ಇದರ ಮೌಲ್ಯ ಕೋಟಿಗಳಷ್ಟಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಬಾಟಲಿ ಮದ್ಯದ ಬೆಲೆ 10,87,69,080 ಆಗಿದೆ. ಈ ಬಾಟಲಿಯನ್ನು ಮೇ 25 ರಂದು ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಹರಾಜು ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಅನಾಮಧೇಯ ಅಮೆರಿಕನ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈ ಬಾಟಲಿಗೆ 1.4 ಮಿಲಿಯನ್ ಪಾವತಿಸಿದ್ದಾರೆ.

English summary

A bottle of whiskey named 'The Intrepid', the world's second largest recorded in the Guinness Book of Records, has been purchased for Rs 10 crore.