ರಷ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪುಟಿನ್ ಮಹಿಳೆಯಾಗಿದ್ದರೆ... ಬ್ರಿಟನ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಕುತೂಹಲದ ಹೇಳಿಕೆ

ಲಂಡನ್, ಜೂನ್ 30: ವ್ಲಾದಿಮಿರ್ ಪುಟಿನ್ ಮತ್ತು ಉಕ್ರೇನ್ ಮೇಲೆ ರಷ್ಯಾ ಯುದ್ಧ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಬ್ರಿಟನ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಬೋರಿಸ್ ಜಾನ್ಸನ್ ಕುತೂಹಲಭರಿತ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ರಷ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವ್ಲಾದಿಮಿರ್ ಪುಟಿನ್ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ ಆಗಿದ್ದರೆ ಉಕ್ರೇನ್ ಮೇಲೆ ಹುಚ್ಚುಚ್ಚಾಗಿ ಮೇಲೆರಗಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಬೋರಿಸ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಜರ್ಮನಿಯ ಕ್ರುನ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶ್ಲಾಸ್ ಎಲ್ಮಾವು ಎಂಬಲ್ಲಿ ನಡೆದ G7 ಶೃಂಗಸಭೆಯ ಬಳಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಬೋರಿಸ್ ಜಾನ್ಸನ್ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಪುಟಿನ್ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಯನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ವ್ಲಾದಿಮಿರ್ ಪುಟಿನ್ ಅವರ ಗಡುಸು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಮತ್ತು ಪೌರುಷತನದ ಅಂಶಗಳು ಉಕ್ರೇನ್ ಮೇಲೆ ರಷ್ಯಾ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಏರಿ ಹೋಗಲು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಎಂಬುದು ಬೋರಿನ್ ಜಾನ್ಸನ್ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ.

"ಪುಟಿನ್ ಮಹಿಳೆಯಾಗಿದ್ದರೆ ಈ ರೀತಿ ಹುಚ್ಚುಚ್ಚಾಗಿ ಮತ್ತು ಭೀಕರವಾಗಿ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಹಿಂಸಾಚಾರ ಎಸಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಜರ್ಮನಿಯ ಝಡ್‌ಡಿಎಫ್ ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು. ವ್ಲಾದಿಮಿರ್ ಪುಟಿನ್ ಅವರು ಮ್ಯಾಚೊಮ್ಯಾನ್ ಎಂಬ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಂಬಿಸುವ ಅನೇಕ ಚಿತ್ರಗಳು ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವುದು ಹೌದು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೋರಿಸ್ ಜಾನ್ಸನ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಬಂದಿದೆ.

