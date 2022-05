Video: ಕಿತ್ತಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಪತಿ-ಪತ್ನಿಯರ ಬದುಕಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಈ ಕಥೆ

International

oi-Rajashekhar Myageri

ಕೀವ್‌, ಮೇ 03: ಉಕ್ರೇನ್ ನೆಲದಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಯುದ್ಧ ನೂರಾರು ಜೀವಗಳನ್ನು ಬಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಸಾವಿರಾರು ಜನರ ಜೀವನವನ್ನೇ ಕಿತ್ತುಕೊಂಡಿದೆ. ಎಲ್ಲವೂ ಮುಗಿಯಿತು ಎಂದುಕೊಳ್ಳುವುದರಲ್ಲೇ ಮಹಿಳೆಯ ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸ್ಪೂರ್ತಿ ಚಿಲುಮೆಯನ್ನು ಚಿಮ್ಮಿಸುವಂತಾ ಘಟನೆಯೊಂದು ಅದೇ ಉಕ್ರೇನ್ ನೆಲದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.

ಎಲ್ವಿವ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಬಾಂಬ್ ಸ್ಫೋಟದಲ್ಲಿ ಲಿಸಿಚಾನ್ಸ್ಕ್‌ನ ನರ್ಸ್ ಒಕ್ಸಾನಾ ಬಾಲಂಡಿನಾ ತಮ್ಮ ಎರಡೂ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಾಗ್ಯೂ, ಒಕ್ಸಾನಾರನ್ನು ವಿಕ್ಟರ್ ವಾಸಿಲಿನ್ ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ನೃತ್ಯ ಮಾಡಿರುವ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಸಖತ್ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.

2 ಲಕ್ಷ ಮಕ್ಕಳು ಸೇರಿದಂತೆ 11 ಲಕ್ಷ ಉಕ್ರೇನಿಯನ್ನರು ರಷ್ಯಾಕ್ಕೆ ಗಡಿಪಾರು

ರಷ್ಯಾ ಉಕ್ರೇನ್ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡಿದ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಮಾರ್ಚ್ 27ರಂದು ಈ ದಂಪತಿ ಉಕ್ರೇನ್‌ನ ಲುಹಾನ್ಸ್ಕ್ ಪ್ರದೇಶದ ಲೈಸಿಚಾನ್ಸ್ಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಮನೆಗೆ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದರು, ಈ ವೇಳೆ ಸಂಭವಿಸಿದ ಸ್ಫೋಟದಲ್ಲಿ ಒಕ್ಸಾನಾ ತಮ್ಮ ಎರಡೂ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡರು.

❤️🇺🇦 Very special lovestory.

A nurse from Lysychansk, who has lost both legs on a russian mine, got married in Lviv. On March 27, Victor and Oksana were coming back home, when a russian mine exploded. The man was not injured, but Oksana's both legs were torn off by the explosion. pic.twitter.com/X1AQNwKwyu