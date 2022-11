ಅಮೆರಿಕ ಮಧ್ಯಂತರ ಚುನಾವಣೆ: ಭಾರತ, ಜಗತ್ತಿನ ಮೇಲಾಗುವ ಪರಿಣಾಮವೇನು?

International

ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್, ನವೆಂಬರ್‌ 9: ಜೋ ಬಿಡೆನ್ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ, ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಮಧ್ಯಂತರ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಲು ಅಮೆರಿಕನ್ನರು ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವದ ಇತರ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ಆಗುವ ಪರಿಣಾಮ ಏನು ಎಂದು ನೋಡುವುದು ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ.

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ನ ಎರಡೂ ಸದನಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಬಹುಮತವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಡೆಮಾಕ್ರಾಟ್‌ಗಳು ಹರಸಾಹಸ ಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸದನನಲ್ಲಿ 435 ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ 220 ಮತ್ತು ಸೆನೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ 50 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಎರಡು ಸದನಗಳು ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಯಾರು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿದರೂ, ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಐಎಎನ್‌ಎಸ್ ವರದಿಗಾರ ಯಶವಂತ್ ರಾಜ್ ಹೇಳುವಂತೆ, ಯುಎಸ್- ಭಾರತ ಸಂಬಂಧಗಳು ಡೆಮಾಕ್ರಟಿಕ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್‌ಗಳ ನಡುವೆ ವ್ಯಾಪಕ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ.

ಯುಎಸ್ ಮಧ್ಯಂತರ ಚುನಾವಣೆಗಳು ಯುಎಸ್- ಭಾರತ ಸಂಬಂಧಗಳ ಮೇಲೆ ನೇರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಾರದು ಎಂದು ಯುಎಸ್ ಪ್ರಮುಖ ಚಿಂತಕರ ಚಾವಡಿ ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಸ್ಟ್ರಾಟೆಜಿಕ್ ಅಂಡ್ ಇಂಟರ್‌ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ (ಸಿಎಸ್ಐಎಸ್) ನ ಭಾರತದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಿಚರ್ಡ್ ರೋಸ್ಸೋವ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಉಭಯ ದೇಶಗಳ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ನಿಯಮಿತ ಶಾಸಕಾಂಗ ಉತ್ತೇಜನದ ಅಗತ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾಗರಿಕ ಪರಮಾಣು ಸಹಕಾರದಂತಹ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯವಹಾರ ಶಾಸಕಾಂಗ ಬೆಂಬಲದ ಅಗತ್ಯವಿರುವಾಗ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಯುಎಸ್‌ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ನ ಪ್ರಭಾವವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾಮಮಾತ್ರವಾಗಿದೆ.

ಎರಡು ದೇಶಗಳ ಒಪ್ಪಂದವು ಜಾರ್ಜ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಬುಯುಎಸ್ ಚುನಾವಣೆ: ನ.15ರಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಮಹತ್ವದ ಘೋಷಣೆ ಷ್ ಅವರಿಂದ ಪ್ರಚೋದನೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಿತು. ನಂತರದ ಡೆಮೋಕ್ರಾಟ್‌ಗಳಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲ್ಪಡುವ ಯುಎಸ್ ಹೌಸ್ ಆಫ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ನಿಂದ ಸಹಿ ಹಾಕಲಾಯಿತು. ಅಂತೆಯೇ, 2016 ರಲ್ಲಿ ಒಬಾಮಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದಾಗ ಎರಡೂ ಸದನಗಳನ್ನು ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ನರು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿದಾಗ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಎಫ್‌-16 ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಯುಎಸ್‌ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ವಿಫಲಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು. ಇದಲ್ಲದೆ, ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು ರಷ್ಯಾದಿಂದ 5 ಶತಕೋಟಿ ಡಾಲರ್‌ ಮೌಲ್ಯದ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದ ನಂತರ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಆಡಳಿತವು ಅಮೆರಿಕದ ವಿರೋಧಿಗಳ ಮೂಲಕ ನಿರ್ಬಂಧಗಳ ಕಾಯ್ದೆ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ವಿಧಿಸಲಿಲ್ಲ.

ಅದ್ಯಾಗೂ ಶ್ವೇತಭವನವು ಉಕ್ರೇನ್‌ಗೆ ಅಚಲವಾದ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುವ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದೆ. ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ನರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ನ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಉಕ್ರೇನ್‌ಗೆ ಸಂಕೀರ್ಣಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ನೆನಪಿಡಬೇಕಾದ್ದು ಯುಎಸ್‌ನ ಹಣದ ಮೂಲಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಯುಎಸ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್. ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾ ತನ್ನ ಆಕ್ರಮಣವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗಿನಿಂದ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಉಕ್ರೇನ್‌ಗೆ ಹತ್ತಾರು ಶತಕೋಟಿ ತುರ್ತು ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಮಾನವೀಯ ಸಹಾಯವನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಬಿಡೆನ್ ಆಡಳಿತವು ಮಿಲಿಟರಿ ದಾಸ್ತಾನುಗಳಿಂದ ಶತಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ರವಾನಿಸಿದೆ.

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕೈ ಬದಲಾಯಿಸಿದರೆ ಏನೂ ಬದಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಉಕ್ರೇನ್ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವ ಓಲೆಕ್ಸಿ ರೆಜ್ನಿಕೋವ್ ಹೇಳಿದ್ದರೂ, ವಾಸ್ತವವು ತುಂಬಾ ಭಿನ್ನವಾಗಿರಬಹುದು. ಅವರು ಉಕ್ರೇನ್‌ನ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವುದಾಗಿ ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ನರು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಸದನವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ ಸ್ಪೀಕರ್ ಆಗಿರುವ ಮೆಕಾರ್ಥಿ, ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ನರು ಬಹುಮತವನ್ನು ಮರಳಿ ಗೆದ್ದರೆ ಉಕ್ರೇನ್‌ಗೆ ಹಣವನ್ನು ದಾರಾಳವಾಗಿ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

