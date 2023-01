23 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 36 ಸಾಮೂಹಿಕ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ: ಹುಚ್ಚರಂತಾಗಿರುವ ಯುವಕರು, ಬೆಚ್ಚಬಿದ್ದ ಅಮೆರಿಕ- ಭಾರತೀಯರೂ ಟಾರ್ಗೆಟ್‌

International

ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್‌, ಜನವರಿ 23: ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಾಮೂಹಿಕ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿಗಳು ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿವೆ. ಭಾನುವಾರದಂದು ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾದ ನೃತ್ಯ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಗನ್‌ಮ್ಯಾನ್ 10 ಜನರನ್ನು ಕೊಂದು 10 ಮಂದಿಯನ್ನು ಗಾಯಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹುಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರಾನ್ ಎಂಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸೆಮಿಯಾಟೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಬಂದೂಕಿನಿಂದ ಜನರ ಮೇಲೆ ವಿವೇಚನಾರಹಿತವಾಗಿ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಆತನ ವಾಹನವನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಸುತ್ತುವರೆದ ನಂತರ ತಾನೂ ಸಹ ಗುಂಡು ಹೊಡೆದುಕೊಂಡು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದರ್ಶಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಮೇ 24 ರಂದು ಟೆಕ್ಸಾಸ್‌ನ ಉವಾಲ್ಡೆಯಲ್ಲಿ ಯುವಕನೊಬ್ಬ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 22 ಜನರನ್ನು ಕೊಂದ ನಂತರ ಯುಎಸ್‌ನಲ್ಲಿನ ಜನರು ಭಾರೀ ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದರು. ಯುಎಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಂದೂಕು ಹಿಂಸಾಚಾರವು ಪ್ರಮುಖ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ. ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಬಂದೂಕು ಹಿಂಸಾಚಾರದ ಘಟನೆಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತವೆ. ಈ ವರ್ಷದ ಕೇವಲ 23 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 36 ಸಾಮೂಹಿಕ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿಗಳು ನಡೆದಿವೆ ಎಂದು ಗನ್ ವಯಲೆನ್ಸ್ ಆರ್ಕೈವ್ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಆಘಾತಕಾರಿ ಅಂಕಿಅಂಶ ಎಂದರೆ 2023 ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ದಾಳಿಗಳಿಗಿಂತ ಈ ವರ್ಷ ಯುಎಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಾಮೂಹಿಕ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಕೆಲವು ಘಟನೆಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ

The shocking statistic is that there will be more mass shootings in the US this year than in 2023. Here are some recent events,