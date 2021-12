ಯುಎಸ್ ಎದುರು ಚೀನಾ ಸೆಡ್ಡು ಹೊಡೆಯಲು ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದೇ ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು

International

ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್, ಡಿಸೆಂಬರ್ 18: ಚೀನಾ ಮತ್ತು ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ನಡುವಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಶೀತಲ ಸಮರ ಎನ್ನುವಂತಹ ಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾಗಿದೆ. ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಿಂದಲೂ ಎರಡು ಬಲಿಷ್ಠ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಡುವೆ ಪೈಪೋಟಿ ನಡೆಯುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ಯುಎಸ್-ಚೀನಾ ಸಂಘರ್ಷವು ಸಿದ್ದಾಂತಗಳ ಬದಲಿಗೆ ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯದಿಂದ ಕೂಡಿದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಚೀನಾ ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿ ನೀತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ವಾದಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಅದರ ಸಿದ್ಧಾಂತವು ಜಾಗತಿಕ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವಕ್ಕೆ ಬೆದರಿಕೆಯನ್ನೊಡ್ಡುತ್ತಿದೆ. ಸೋವಿಯತ್ ಒಕ್ಕೂಟವು ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯ ಆರಂಭಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಚೀನಾದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು, ಸೂಪರ್ ಪವರ್ ಆಗುವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ, ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಯಾವಾಗಲೂ ಬೃಹತ್ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಪಶ್ಚಿಮದ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಚೀನಾದೊಂದಿಗೆ ವ್ಯವಹರಿಸಿದರೆ ಅನೇಕ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ತಪ್ಪಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಚೀನಾ ಮತ್ತು ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ನಡುವಿನ ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು?, ರಾಜಕೀಯ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಹೊರತಾಗಿ ಎರಡು ದೇಶಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಭೌಗೋಳಿಕ ತಿಕ್ಕಾಟ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದರ ಹಿಂದಿನ ಉದ್ದೇಶವೇನು?, ಜಗತ್ತಿನ ಎರಡು ಪ್ರಬಲ ದೇಶಗಳ ಮಧ್ಯೆದ ಶೀತಲ ಸಮರದ ಕುರಿತು ಒಂದು ವಿವರಣಾತ್ಮಕ ವರದಿಗಾಗಿ ಮುಂದೆ ಓದಿ.

