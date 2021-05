ಕೊರೊನಾ ಕಾರಣ: ಜಗತ್ತಿನ ಬಲಿಷ್ಠ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಂದ ಚೀನಾಗೆ ಛೀ.. ಥೂ..!

International

oi-Rajashekhar Myageri

ನವದೆಹಲಿ, ಮೇ 31: ಚೀನಾದ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ರೋಗಾಣುಗಳ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದಿಂದ ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಕೊವಿಡ್-19 ಸೋರಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಆರೋಪ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಮಗ್ಗಲು ಬದಲಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅಮೆರಿಕಾದ ವಾದವನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿದ ಬಲಿಷ್ಠ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಇದೀಗ ಚೀನಾ ವಿರುದ್ಧ ದೂಷಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿವೆ.

ವುಹಾನ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಸೂಕ್ಷ್ಮರೋಗಾಣು ಅಧ್ಯಯನ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಾಗರಿಕ ಸಂಶೋಧನೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸೇನಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳೂ ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಯುಎಸ್ ಮಾಜಿ ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮೈಕ್ ಪೊಂಪಿಯೊ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಹೊಸ ವರಸೆ: ಚೀನಾಗಿಂತ ಮೊದಲೇ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಕೊರೊನಾ ಹರಡಿತ್ತು

ಉತ್ತಮ ನಾಗರಿಕ ಸಂಶೋಧನೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವುದಾಗಿ ಬಿಂಬಿಸುತ್ತಿರುವ ಚೀನಾದ ವುಹಾನ್ ವೈರಾಲಜಿ ಸಂಸ್ಥೆಯು ನೇರವಾಗಿ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಲಿಬರೇಷನ್ ಆರ್ಮಿ ಜೊತೆ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ರೋಗಾಣುಶಾಸ್ತ್ರ ಅಧ್ಯಯನ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲೇ ಸೇನಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನೂ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಮೈಕ್ ಪೊಂಪಿಯೊ ದೂಷಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಫಾಕ್ಸ್ ನ್ಯೂಸ್ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.

English summary

The United States and Britain have sought the WHO to take a deeper look into the possible origins of coronavirus in China.