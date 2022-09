ಚೀನಾದ ಕರಾಳ ಮುಖ ಕಳಚಿಟ್ಟ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಅದೊಂದು ವರದಿ!

International

oi-Rajashekhar Myageri

ಬೀಜಿಂಗ್, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 1: ಚೀನಾದ ಕ್ಸಿನ್‌ಜಿಯಾಂಗ್‌ನ ವಾಯುವ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಉಯ್ಘರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಬಹುಪಾಲು ಮುಸ್ಲಿಂ ಜನಾಂಗೀಯ ಗುಂಪುಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಿರುವುದು ಮಾನವೀಯತೆಯ ವಿರುದ್ಧದ ಅಪರಾಧ ಎಂದು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಕಚೇರಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದೆ.

ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಈ ಘಟನೆಯು ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವ ಗಂಭೀರವಾದ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರಹಿಂಸೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಬೇರುಸಹಿತ ಕಿತ್ತೊಗೆಯಲು ಬೀಜಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಭಿಯಾನ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಅಭಿಯಾನದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದ್ದು, ವಿಶ್ವದ ಸಮುದಾಯವು ಇದರ ಕುರಿತುತುರ್ತು ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.

ಚೀನಾದ ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಆಮದು ನಿಷೇಧ ಹೇರಿದ ಯುಎಸ್

ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಮಿಚೆಲ್ ಬ್ಯಾಚೆಲೆಟ್, ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಎರಡೂ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವರದಿ ತಡೆಹಿಡಿಯಲು ತನ್ನ ಕಚೇರಿಗೆ ಅನೇಕ ಚೀನೀಯರು ಕರೆ ಮಾಡಿ ಒತ್ತಡ ಹೇರಿದ್ದರು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ವರದಿಯು ಚೀನಾದ ಖ್ಯಾತಿಗೆ ಮಸಿ ಬಳಿಯುವ ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ಅಭಿಯಾನದ ಭಾಗವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬೀಜಿಂಗ್ ವಾದಿಸಿದೆ.

English summary

China detention of Uyghurs and other mostly Muslim ethnic groups in the northwestern region of Xinjiang may constitute crimes against humanity, the U.N. human rights office said.