ಸ್ವಯಂ ಚಾಲಿತ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಸೇವೆಯಾದ ಕ್ರೂಸ್‌ಗೆ ಸೇರಿದ ವಾಹನವನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಅದನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡುವ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು ನೆಟ್ಟಿಗರು ಇದನ್ನು ಮೀಮ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಪೊಲೀಸರು ಹೆಡ್‌ಲೈಟ್‌ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಸ್ವಯಂ ಚಾಲಿತ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ಚಾಲಕರಿಲ್ಲದ ವಾಹನದ ಸುತ್ತಲೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದನ್ನು ವೀಡಿಯೊ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಬಾಗಿಲನ್ನು ತೆರೆಯುವಂತೆಯೂ ಪೊಲೀಸರು ಹೇಳುವುದು ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ.

ಪೊಲೀಸರು ಈ ಸ್ವಯಂ ಚಾಲಿತ ಕಾರನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದಾಗ ಒಮ್ಮೆ ನಿಂತ ಈ ಕಾರು ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಿಂದ ಪೊಲೀಸರ ಕೈಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತೆ ಮುಂದೆ ಚಲಿಸಿದ್ದು, ಬಳಿಕ ಕೊಂಚ ದೂರದಲ್ಲೇ ನಿಂತಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಕಾರು ಏನು ಡ್ರಿಕ್ ಆಂಡ್ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡುವ ಹಿನ್ನೆಲೆ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆಯೇ ಎಂದು ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಯ ಹಿಂದೆಯೇ ಹೋಗಿ ಅದನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ, ಅದರ ಹೆಡ್‌ಲೈಟ್‌ಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಆನ್ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂದು ನೋಡುವುದು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಇದನ್ನು ಹಲವಾರು ಮಂದಿ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಮೀಮ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

