oi-Minuddin Nadaf

ನವದೆಹಲಿ, ನವೆಂಬರ್‌ 10: ಕತಾರ್‌ನ ರಾಜಧಾನಿ ದೋಹಾದಲ್ಲಿ 8 ಜನ ಮಾಜಿ ಭಾರತೀಯ ನೌಕಾಪಡೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಏಕೆ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ? ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕತಾರ್ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಇದುವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಬಾರದ ಕಾರಣ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ತೀವ್ರ ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬಂಧಿತರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿರುವ ಕಮಾಂಡರ್ (ನಿವೃತ್ತ) ಪೂರ್ಣೇಂದು ತಿವಾರಿ ಅವರು 2019ರಲ್ಲಿ 'ಪ್ರವಾಸಿ ಭಾರತಿ ಸಮ್ಮಾನ್' ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಕಂಪನಿಯ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಪೂರ್ಣೇಂದು ತಿವಾರಿ ಅವರು ಭಾರತೀಯ ನೌಕಾಪಡೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ದೊಡ್ಡ ಹಡಗುಗಳಿಗೆ ಕಮಾಂಡರ್ ಆಗಿದ್ದರು.

ತಿವಾರಿ ಬಂಧನದ ಕುರಿತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರುವ ಸಹೋದರಿ ಡಾ. ಮಿತು ಭಾರ್ಗವ್‌, ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಚಿಂತೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

'ನನ್ನ ಸಹೋದರನನ್ನು ಯಾವ ಆರೋಪದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಉತ್ತರವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ನಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಮಾಜಿ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ 70 ದಿನಗಳು ಕಳೆದಿವೆ. ಅವರನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಒತ್ತಾಯಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವಾಲಯಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

English summary

The eight ex-Indian Navy officers were reportedly arrested on 30 August in Doha by Qatar’s intelligence agency. They had been working for a Qatar-based company for the last few years.