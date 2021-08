ಜಲಾಲಾಬಾದ್‌ ತಾಲಿಬಾನ್‌ ವಶಕ್ಕೆ: ಕಾಬೂಲ್‌ ನಗರ ಮಾತ್ರ ಅಫ್ಘಾನ್‌ ತೆಕ್ಕೆಯಲ್ಲಿ

International

ಕಾಬೂಲ್‌, ಆ. 15: ತಾಲಿಬಾನ್ ಪ್ರಮುಖ ಪೂರ್ವ ನಗರವಾದ ಜಲಾಲಾಬಾದ್ ಅನ್ನು ಭಾನುವಾರ ಹೋರಾಟವಿಲ್ಲದೆ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ಅಮೆರಿಕ ತನ್ನ ನಾಗರಿಕರನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿತು. ಕಾಬೂಲ್ ಈಗ ಸರ್ಕಾರದ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿರುವ ಏಕೈಕ ಪ್ರಮುಖ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ನಗರವಾಗಿದೆ. ತಾಲಿಬಾನ್ ಶನಿವಾರ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ನಗರವಾದ ಮಜರ್-ಇ-ಷರೀಫ್ ಅನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿತು, ಈ ಮೂಲಕ ಕುಸಿಯುತ್ತಿರುವ ಅಫ್ಘಾನ್ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದೆ.

ಇತ್ತೀಚಿನ ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಯುಎಸ್ ನೇತೃತ್ವದ ಪಡೆಗಳು ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದಿಂದ ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಕಾರ್ಯ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ತಾಲಿಬಾನ್‌ ಉಗ್ರಗಾಮಿಗಳು ಅಫ್ಘಾನ್‌ ದೇಶಕ್ಕೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವಾರಗಳಲ್ಲೇ ತಾಲಿಬಾನ್‌ ಅಫ್ಘಾನ್‌ನ ಹಲವಾರು ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ತನ್ನ ತೆಕ್ಕೆಗೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ತಾಲಿಬಾನ್‌ನ ಕೌರ್ಯವು ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ದೇಶಗಳನ್ನು ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸುವಂತಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಅಫ್ಘಾನ್ ಸೇನೆಯ ರಕ್ಷಣೆಗಳು ಕುಸಿಯುತ್ತಿರುವಂತೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ತಾಲಿಬಾನ್ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಶನಿವಾರ ಮಜರ್-ಇ-ಶರೀಫ್‌ಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸದ ಕಾರಣ ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಗಳು ಉತ್ತರದ 80 ಕಿಮೀ (50 ಮೈಲಿ) ದೂರದ ನೆರೆಯ ಉಜ್ಬೇಕಿಸ್ತಾನ್‌ಗೆ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡವು ಎಂದು ಪ್ರಾಂತೀಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲಿಸದ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಅಫ್ಘಾನ್‌ ಸೇನೆಯ ವಾಹನಗಳು ಮತ್ತು ಸಮವಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಪುರುಷರು ಅಫ್ಘಾನ್‌ ಪಟ್ಟಣ ಹೈರತಾನ್ ಮತ್ತು ಉಜ್ಬೇಕಿಸ್ತಾನ್ ನಡುವಿನ ಕಬ್ಬಿಣದ ಸೇತುವೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಯುಎಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜೋ ಬೈಡೆನ್ ಶನಿವಾರ 5,000 ಸೈನಿಕರನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲು ನಾಗರಿಕರನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲು ಮತ್ತು ಯುಎಸ್ ಮಿಲಿಟರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ "ಕ್ರಮಬದ್ಧ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತ" ಡ್ರಾಡೌನ್ ಅನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಧಿಕಾರ ನೀಡಿದರು. ಯುಎಸ್ ರಕ್ಷಣಾ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು 82 ನೇ ವಾಯುಗಾಮಿ ವಿಭಾಗದಿಂದ ಹೊಸದಾಗಿ ಅನುಮೋದಿತ 1,000 ಸೈನಿಕರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

