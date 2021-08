ಯುಎಸ್‌ ಸೈನ್ಯ ಹಿಂಪಡೆದ ಕೂಡಲೇ ಅಫ್ಘಾನ್‌ ಪ್ರಾಂತೀಯ ರಾಜಧಾನಿಯನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದ ತಾಲಿಬಾನ್‌

International

ಕಾಬೂಲ್, ಆ.07: ವಿದೇಶಿ ಸೈನ್ಯದ ನಿರ್ಗಮನವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ದಾಳಿ ಆರಂಭಿಸಿದ ತಾಲಿಬಾನ್ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಪ್ರಾಂತೀಯ ರಾಜಧಾನಿಯನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಶುಕ್ರವಾರ ದೃಢಪಡಿಸಿದರು. ಈವರೆಗೂ ತಾಲಿಬಾನಿಗರು ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ ಇತರೆ ಜಿಲ್ಲೆಗಳನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರೂ ರಾಜಧಾನಿಗಳನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಶುಕ್ರವಾರ ಯುಎಸ್‌ ಪ್ರಾಂತೀಯ ರಾಜಧಾನಿಯಿಂದ ತನ್ನ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ತಾಲಿಬಾನ್‌ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ ಪ್ರಾಂತೀಯ ರಾಜಧಾನಿ ಜರಂಜ್‌ ನಗರವನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಆಘಾತವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದೆ.

"ನಿಮ್ರೋಜ್‌ನ ಪ್ರಾಂತೀಯ ರಾಜಧಾನಿಯಾದ ಜರಂಜ್ ನಗರವು ತಾಲಿಬಾನ್‌ಗಳ ವಶವಾಗಿದೆ," ಎಂದು ಉಪ ಗವರ್ನರ್ ರೋಹ್ ಗುಲ್ ಖೈರ್‌ಜಾದ್‌ ಎಎಫ್‌ಪಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು. ಇರಾನಿನ ಗಡಿಯ ಬಳಿ ನೈರುತ್ಯ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿರುವ ನಗರವು ಯಾವುದೇ ''ಕಾದಾಟವಿಲ್ಲದೆಯೇ'' ತಾಲಿಬಾನ್‌ ವಶವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕೂಡಾ ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉಪ ಗವರ್ನರ್ ರೋಹ್ ಗುಲ್ ಖೈರ್‌ಜಾದ್‌ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ತಾಲಿಬಾನಿಗಳಿಂದ ಅಫ್ಘಾನ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ಹತ್ಯೆ

ಇನ್ನು ಇಲ್ಲಿನ ವಿಡಿಯೋವು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ತಾಲಿಬಾನಿಗರು ನಗರಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿರುವುದು ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ವಿಡಯೋಗಳ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆಯನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ದೃಢೀಕರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅಫ್ಘಾನ್‌ ಸರ್ಕಾರದ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಾಹಿತಿ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನ ಹತ್ಯೆಗೆ ತಾಲಿಬಾನ್ ಹೊಣೆ ಹೊತ್ತ ಅದೇ ದಿನ ಜರಂಜ್ ತಾಲಿಬಾನ್‌ ವಶವಾಗಿದೆ.

English summary

The Taliban have captured their first provincial capital since launching an offensive to coincide with the departure of foreign troops, a senior official confirmed.