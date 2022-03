International

ತೈಪೆ, ಮಾರ್ಚ್ 23: ತೈಪೆಯಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಮುಂಜಾನೆ ಭಾರಿ ಭೂಕಂಪ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ತೈಪೆಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಕಂಪಿಸಿವೆ, ತ್ವರಿತ ಅನುಕ್ರಮವಾಗಿ ಎರಡು ಭೂಕಂಪಗಳು ಸಂಭವಿಸಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ವರದಿ ಮಾಡಿವೆ.

ಭಾರಿ ಭೂಕಂಪ ರಿಕ್ಟರ್ ಮಾಪಕದಲ್ಲಿ 6.6 ರ ತೀವ್ರತೆ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಆಗ್ನೇಯ ತೈವಾನ್‌ಗೆ ಅಪ್ಪಳಿಸಿತು, ಆದರೆ ತಕ್ಷಣದ ಹಾನಿಯ ವರದಿಗಳಿಲ್ಲ. ಕಂಪನಗಳ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದು 23.45 ಡಿಗ್ರಿ ಉತ್ತರ ಅಕ್ಷಾಂಶ ಮತ್ತು 121.55 ಡಿಗ್ರಿ ಪೂರ್ವ ರೇಖಾಂಶವಿರುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ 30.6 ಕಿಮೀ ಆಳವನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು 19.3 ಕಿಮೀ ಆಳವಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಚೀನಾ ಭೂಕಂಪ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್‌ಗಳ ಕೇಂದ್ರ (CENC) ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.

ತೈವಾನ್‌ನಾದ್ಯಂತ ಎರಡು ಬಾರಿ ಕಂಪನದ ಅನುಭವವಾಗಿದೆ. ಹುವಾಲಿಯನ್ ಕೌಂಟಿಯ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದುಗಳು - ಒಂದು ಕಡಲಾಚೆಯ - ಮತ್ತು ಟೈಟಂಗ್ ನಗರಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಹವಾಮಾನ ಬ್ಯೂರೋ ಹೇಳಿದೆ.

ತೈವಾನ್ ಎರಡು ಟೆಕ್ಟೋನಿಕ್ ಪ್ಲೇಟ್‌ಗಳ ಜಂಕ್ಷನ್‌ನ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು ಭೂಕಂಪಗಳಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗುತ್ತದೆ.

ಭೂಕಂಪದ ರಿಕ್ಟರ್ ಮಾಪಕದಲ್ಲಿ 7 ರ ತೀವ್ರತೆ ಹೊಂದಿರದ ಹೊರತು ಸುನಾಮಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ತೈವಾನ್ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. US ಭೂವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆಯು ಈ ಕಂಪನವನ್ನು 6.9 ರ ತೀವ್ರತೆಯಿಂದ 6.6 ತೀವ್ರತೆ ಎಂದು ಇಳಿಕೆ ಮಾಡಿ ಪರಿಷ್ಕೃತ ವರದಿ ನೀಡಿದೆ.

2016 ರಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ತೈವಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಭೂಕಂಪದಲ್ಲಿ 100 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದರೆ, 1999 ರಲ್ಲಿ 7.3 ತೀವ್ರತೆಯ ಭೂಕಂಪದಲ್ಲಿ 2,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದರು.

