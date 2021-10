ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ: ಕುಟುಂಬ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ಸ್ವಂತ ಮಕ್ಕಳನ್ನೇ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಜನರು

International

oi-Nayana Bj

ಕಾಬೂಲ್, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 28:ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನವನ್ನು ತಾಲಿಬಾನ್ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಬಳಿಕವೂ ಸಾಕಷ್ಟು ರೀತಿಯ ದಾಳಿ, ಹಲ್ಲೆಗಳು ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಹಸಿವು ಜನರನ್ನು ಕಿತ್ತು ತಿನ್ನುತ್ತಿದೆ.

ಹೊರಗಡೆ ಹೋದರೆ ಬಾಂಬ್ ಸ್ಫೋಟ, ಶೂಟೌಟ್, ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಮಕ್ಕಳ ಆಕ್ರಂದನ. ಅನ್ನ-ನೀರಿಗಾಗಿ ಜನ ಪರದಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು, ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ತಾಲಿಬಾನಿಗಳು ಹಿಡಿತಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕ ಮೇಲೆ ದೇಶ ನರಕವಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಮಹಿಳೆಯರು, ಮಕ್ಕಳಿಗಂತೂ ರಕ್ಷಣೆಯೇ ಇಲ್ಲ. ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಹಿಟ್ಟಿಲ್ಲದೆ ದಿನ ದೂಡೂವುದು ಅಫ್ಘನ್ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ಕಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕ ಸಿಕ್ಕ ಬೆಲೆಗೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿನ ಮಹಿಳೆಯರು ಇನ್ನುಳಿದ ಮಕ್ಕಳ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ತಾಲಿಬಾನ್‌ ಸಂಘರ್ಷದ ನಡುವೆ ಅಫ್ಘಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಹಾರಕ್ಕೆ ಹಾಹಾಕಾರ: ಆಹಾರ ಸಂಸ್ಥೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ

ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತುವಿಗೂ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ, ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಿಂದ ಆಮದು ಪ್ರಮಾಣ ಇಳಿಕೆಗೊಂಡಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಇರುವ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆ ಗಗನಕ್ಕೇರಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು ಯಾವುದೇ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥ ಅಥವಾ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ.

ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹ ಪದ್ಧತಿ ಶತಮಾನಗಳಿಂದಲೂ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ಆದರೆ, ತಾಲಿಬಾನ್ ಆಕ್ರಮಣದ ನಂತ್ರ ಬಡತನ ಹಾಗೂ ಹಿಂಸೆಯಿಂದಾಗಿ ಮದುವೆಯಾದವರನ್ನು ಸಹ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಸ್ಥಿತಿ ಅಲ್ಲಿನ ಜನ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಕಾಬೂಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು, ತನ್ನ ಹಸುಗೂಸನ್ನು 37 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರೆ, ಉಳಿದವರ ಪ್ರಾಣ ಉಳಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಮಗು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲೇಬೇಕಿತ್ತು ಅಂತಾ ಮಹಿಳೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾಳೆ ಈ ಕುರಿತು 'ದಿ ವೀಕ್' ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.

ಪಶ್ಚಿಮ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ, ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ತನ್ನ ಗಂಡ ಇಬ್ಬರು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಮದುವೆಗಾಗಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. 6 ವರ್ಷ ಹಾಗೂ 18 ವರ್ಷದ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡವರಾದ ಮೇಲೆ ಖರೀದಿದಾರರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಬೇಕಿದೆ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದ್ದಾಳೆ.

ಇದು ಒಂದು ಕುಟುಂಬದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲ. ನೂರಾರು ಕುಟುಂಬಗಳು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಪುಟ್ಟ ಕಂದಮ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಾ ಅಲ್ಲಿನ ಮಹಿಳೆಯರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ವರದಿಯಲ್ಲೇನಿದೆ? ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ವರದಿಯು ಮೇ ಮತ್ತು ಜೂನ್ ನಲ್ಲಿ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟ ಮತ್ತು ಗಾಯಗೊಂಡವರಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದರೆ. ಇದು ಯುಎಸ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಡೆಗಳು ಈ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ತೊರೆಯಲು ಆರಂಭಿಸಿತು.

ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ನಿರಾಶ್ರಿತರ ಸಂಸ್ಥೆ ಮೇ ಅಂತ್ಯದ ನಂತರ ಸುಮಾರು 250,000 ಅಫ್ಘಾನಿಯನ್ನರು ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳನ್ನು ತೊರೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದು, ತಾಲಿಬಾನಿಗಳು ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ಮತ್ತು ನಿರ್ದಯವಾದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಮಹಿಳೆಯರ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಹೊರತು ಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

US ಪಡೆಗಳು ಎರಡು ದಶಕಗಳಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡ ನಂತರ ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಹಾಗೂ ಆಗಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನವು ತಾಲಿಬಾನ್ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಕೆಲವೇ ತಿಂಗಳುಗಳ ನಂತರ ಈ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಕರೆ ಬಂದಿದೆ.

ಜಾಗತಿಕ ಹಸಿವಿನ ಸೂಚ್ಯಂಕ: ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಜಾಗತಿಕ ಹಸಿವಿನ ಸೂಚ್ಯಂಕ ಸೂಚ್ಯಂಕವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ 103ನೇ ಸ್ಥಾನ ನೀಡಿದೆ. ಭಾರತ ಈ ಸೂಚ್ಯಂಕದಲ್ಲಿ 101ನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಅಫ್ಘನ್‌ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕಿಂತ ಎರಡು ಕೆಳಗಿನ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, 2021ರ ಸೂಚ್ಯಂಕಕ್ಕೆ 116 ದೇಶಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. GHI ಸೂಚ್ಯಂಕವು ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನವನ್ನು ಹಸಿವಿನ ಮಟ್ಟ "ಗಂಭೀರ" ಎಂದು ವರ್ಗೀಕರಿಸಿದೆ.

WFP ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಲು ವಿವಿಧ ಕಾರಣಗಳಿವೆ. ಈ ಅಂಶಗಳು COVID-19 ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ, ಬರ ಮತ್ತು ಸಂಘರ್ಷವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ, ಇದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಜನರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಮೇಲೆ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ.

ಪ್ರಮುಖ ಬರಗಳು, ಪ್ರವಾಹಗಳು ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಹಾಗೂ ಭದ್ರತಾ ಸವಾಲುಗಳಿಂದಾಗಿ 2014ರಿಂದ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಹಸಿವು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಸ್ಟ್ರಾಟೆಜಿಕ್ ಮತ್ತು ಇಂಟರ್‌ನ್ಯಾಷನಲ್‌ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಗಮನಿಸುತ್ತದೆ.

ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಅಭದ್ರತೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ವಾಸ್ತವವೇನಲ್ಲ, ದೇಶವು ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದಲೇ ಆಹಾರ ಅಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆ. ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿನ ಆಹಾರ ಭದ್ರತೆಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಕುರಿತು 2007ರ USAID ವರದಿಯು 2005ರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಪಾಯ ಮತ್ತು ದುರ್ಬಲತೆಯ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನವನ್ನು (NRVA) ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದೆ.

ಇದು ದೇಶದ ಆಹಾರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಸಂಕ್ಷೇಪಿಸಿದೆ, "ಮನೆಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ, ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಆಹಾರದ ಅಭದ್ರತೆಯು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮನೆಯ ಕಡಿಮೆ ಆದಾಯದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಆಹಾರಕ್ಕೆ ಅಸಮರ್ಪಕ ಪ್ರವೇಶದಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ."

ಅಲ್ಲದೆ, "ಸಶಸ್ತ್ರ ಸಂಘರ್ಷದ ನೇರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಸಾಯುವವರಿಗಿಂತ ಬಡತನವು ಹೆಚ್ಚು ಆಫ್ಘನ್ನರನ್ನು ಕೊಲ್ಲುತ್ತದೆ, ಇದು ಬೃಹತ್ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಕೊರತೆಯ ಒಂದು ಕಾರಣ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮವಾಗಿದೆ" ಎಂದು 2010ರ UN ವರದಿಯು ಹೇಳುತ್ತದೆ.

ವಿಶ್ವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತು ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಜಂಟಿ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, 2018ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ, ಕೃಷಿಯು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಾಲನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ಇದಲ್ಲದೆ, ಸುಮಾರು 70 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಆಫ್ಘನ್ನರು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಜಮೀನುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಸುಮಾರು 61 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಕುಟುಂಬಗಳು ಕೃಷಿಯಿಂದ ತಮ್ಮ ಆದಾಯ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.

ಸೇವ್ ದಿ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಎಂಬ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಅಂದಾಜು ಬೆಲೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಆಗಸ್ಟ್ 2021ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ, ಕಾಬೂಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಿಟ್ಟಿನ (50 ಕೆಜಿ) ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು 6 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ, ತೈಲದ ಬೆಲೆ (5 ಲೀಟರ್) 5.8 ರಷ್ಟು ಮತ್ತು ಅನಿಲದ ಬೆಲೆ ಶೇಕಡಾ 18.1 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.

ಕುಂದುಜ್‌ನಂತಹ ಇತರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ, ಹಿಟ್ಟಿನ (50 ಕೆಜಿ) ಬೆಲೆ ಶೇಕಡಾ 40.6ರಷ್ಟು, ಎಣ್ಣೆ (5 ಲೀಟರ್) ಶೇಕಡಾ 20ರಷ್ಟು, ಬೀನ್ಸ್ ಶೇಕಡಾ 30ರಷ್ಟು ಮತ್ತು ಗ್ಯಾಸ್ ಬೆಲೆ ಶೇಕಡಾ 63.4ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಬೆಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಆಗಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಈ ಏರಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.

ಇನ್ನು, ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ, ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ದುರ್ಬಲ ಸಮುದಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕವು ಆಹಾರ ಅಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಉಲ್ಬಣಗೊಳಿಸಿದೆ ಎಂದು ವಿಶ್ವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗಮನಿಸಿದೆ. ಲಾಕ್‌ಡೌನ್‌ಗಳಂತಹ ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಕ್ರಮಗಳು ಗಡಿ ಮುಚ್ಚುವಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದನಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಬಳಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸಿರುವುದು ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ.

ಇದು ಘರ್ಷಣೆಗಳು, ನಿಧಾನಗತಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ, ಬರ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಆದಾಯದ ನಗರ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಟುಂಬಗಳ ಮೇಲೆ ಅಸಮಾನವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿರುದ್ಯೋಗದಿಂದಾಗಿ ವ್ಯಾಪಕವಾದ ಋತುಮಾನದ ಹಸಿವಿನ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಬೀರಿದೆ ಎಂದು ವಿಶ್ವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹೇಳಿದೆ.

English summary

Millions of Afghans will face starvation this winter unless urgent action is taken to get aid to the Taliban-ruled nation.