ತೈವಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ಚೀನಾಗೆ ಸೇರಿದ ಸುಖೋಯ್ ಸರಣಿಯ ಯುದ್ಧವಿಮಾನ ಧಗಧಗನೆ ಹೊತ್ತಿ ಉರಿದಿದೆ. ಆದರೆ ಚೀನಾದ ಯುದ್ಧವಿಮಾನ ನೆಲಕ್ಕುರುಳಲು ಕಾರಣ ಇನ್ನೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ. ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳ ಹಿಂದೆ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದ್ದು, ಉಭಯ ದೇಶಗಳ ಜಲಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಉದ್ವಿಗ್ನ ಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಸುಖೋಯ್ ಸರಣಿ ಯುದ್ಧವಿಮಾನ ರಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಗುತ್ತದೆ. ಚೀನಾ 1991ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ರಷ್ಯಾದಿಂದ ಸುಖೋಯ್ ಯುದ್ಧವಿಮಾನ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿತ್ತು. ಈಗಲೂ ಚೀನಾದ ವಾಯುಪಡೆಯಲ್ಲಿ ಸುಖೋಯ್ ಫೈಟರ್ ಜೆಟ್‌ಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನಮಾನವಿದೆ.

ಇದೀಗ ತೈವಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ಚೀನಾದ ಸುಖೋಯ್ ಜೆಟ್ ನೆಲಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪಳಿಸಲು ಕಾರಣ ಏನೆಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ತೈವಾನ್ ಮಿಲಿಟರಿ ವಿಮಾನ ಹೊಡೆದುರುಳಿಸಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಬಲವಾದ ಕಾರಣವೂ ಇದೆ. ಹಲವು ದಶಕಗಳಿಂದ ತೈವಾನ್‌ ಮೇಲೆ ಹಕ್ಕು ಸಾಧಿಸಲು ಚೀನಾ ಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೆಲ ತಿಂಗಳಿಂದ ಎರಡೂ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಮಧ್ಯೆ ವೈಮಸ್ಸು ಎಲ್ಲೆ ಮೀರಿದ್ದು, ಪದೇ ಪದೆ ಯುದ್ಧದ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿವೆ. ಇಂತಹ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲೇ ಚೀನಾದ ಯುದ್ಧವಿಮಾನ ತೈವಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ಫಿನಿಶ್ ಆಗಿದೆ.

ಮಿಲಿಟರಿ ಪಂಚ್ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು ತೈವಾನ್..!

ಕೆಲ ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಚೀನಾ ಪದೇ ಪದೆ ತೈವಾನ್ ವಿಚಾರ ಕೆದಕುವಾಗಲೇ, ತೈವಾನ್ ಮಿಲಿಟರಿ ದಿಟ್ಟತನ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿತ್ತು. ಚೀನಾ ಕಡೆಗೆ ಮುಖ ಮಾಡಿರುವ ತೈಚುಂಗ್‌ನ ದ್ವೀಪವೊಂದರ ಕಡಲ ತೀರದ ಬಳಿ ತೈವಾನ್‌ ಸೇನೆ ಸಮರಾಭ್ಯಾಸ ನಡೆಸಿತ್ತು. ಸಮರಾಭ್ಯಾಸದ ವೇಳೆ ತೈವಾನ್‌ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನಗಳು, ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಹಾಗೂ ಬಾಂಬ್‌ಗಳನ್ನು ಉಡಾಯಿಸುವ ಮೂಲಕ ಚೀನಾಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಸಂದೇಶ ರವಾನಿಸಿದ್ದವು. ಇದು ತೈವಾನ್ ಸೇನೆ ಶಕ್ತಿಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿತ್ತು. ಸಮರಾಭ್ಯಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದ ತೈವಾನ್‌ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ತ್ಸೈ ಇಂಗ್-ವೆನ್, ನಾವು ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಥರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಎಂದಿದ್ದರು. ಚೀನಾ ನಮ್ಮನ್ನು ಏನೂ ಮಾಡೋಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತಾ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಸಂದೇಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಚೀನಾದ ಫೈಟರ್ ಜೆಟ್ ತೈವಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಕಾಡೆ ಮಲಗಿದೆ.

