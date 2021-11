COP26 ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯವರ 5 ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಗಳು

International

ನವದೆಹಲಿ, ನವೆಂಬರ್ 2: ಗ್ಲಾಸ್ಗೋದಲ್ಲಿ ನಡೆದ COP26 ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಜಾಗತಿಕ ಹವಾಮಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ತಾಪಮಾನ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ಕೃಷಿ ಮೇಲೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿದೆ ಎಂದ ಅವರು 2070 ರ ವೇಳೆಗೆ ಭಾರತವು ನಿವ್ವಳ ಶೂನ್ಯ ಇಂಗಾಲ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಲು ಭಾರತದ ಪರವಾಗಿ ಅವರು ಮಾಡಿದ ಐದು ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದಾಗಿದೆ. ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ಕೃಷಿ ಮೇಲೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿದೆ. ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ಕೃಷಿ ವಲಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿ ಆಗಿದೆ. ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿರುವ ನಿಯಮ ಜಾರಿಗೆ ತರಬೇಕು ಎಂದರು. ಜೊತೆಗೆ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಬಗ್ಗೆ 5 'ಅಮೃತ ತತ್ವ'ವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದರು.

ಭಾರತವು ಜಗತ್ತಿಗೆ ನೀಡಿದ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿದೆ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು ತುಂಬಾ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿದರು. ವಿಶ್ವದ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಶೇಕಡಾ 17 ರಷ್ಟಿರುವ ಭಾರತವು ಒಟ್ಟು (ಹಸಿರುಮನೆ ಅನಿಲ) ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯ ಶೇಕಡಾ 5 ರಷ್ಟನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಗ್ಲಾಸ್ಗೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

COP26 ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಮಾಡಿದ ಐದು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಗಳು ಯಾವುವು?

ಮೊದಲು - ಭಾರತವು 2070 ರ ವೇಳೆಗೆ ನಿವ್ವಳ ಶೂನ್ಯ ಇಂಗಾಲ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತದೆ.

ಎರಡನೆಯದು - ಭಾರತವು 2030 ರ ವೇಳೆಗೆ ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ತನ್ನ ಶೇಕಡಾ 50 ರಷ್ಟು ಶಕ್ತಿಯ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತದೆ.

ಮೂರನೆಯದು - ಭಾರತವು ಇಂದಿನಿಂದ 2030 ರವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು ಯೋಜಿತ ಇಂಗಾಲದ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಒಂದು ಬಿಲಿಯನ್ ಟನ್‌ಗಳಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ನಾಲ್ಕು - 2030 ರ ವೇಳೆಗೆ, ಭಾರತ ತನ್ನ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಇಂಗಾಲದ ತೀವ್ರತೆಯನ್ನು ಶೇಕಡಾ 45 ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸಲಿದೆ.

ಐದು - ಭಾರತವು 2030 ರ ವೇಳೆಗೆ ತನ್ನ ಪಳೆಯುಳಿಕೆಯೇತರ ಶಕ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು 500 GW ಗೆ ತರಲಿದೆ

ಇದಲ್ಲದೆ, ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಜಾಗತಿಕ ಆಂದೋಲನಕ್ಕೆ ಕರೆ ನೀಡಲು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಬಳಸಿದರು. "ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಜೀವನಶೈಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಜಗತ್ತು ಇಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಪದದ ಚಲನೆಯನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸುತ್ತೇನೆ. ಈ ಪದ ಜೀವನ, ಅಂದರೆ ಪರಿಸರಕ್ಕಾಗಿ ಜೀವನಶೈಲಿ. ಇಂದು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಗ್ಗೂಡಿ ಮತ್ತು ಜೀವನವನ್ನು ಒಂದು ಆಂದೋಲನವಾಗಿ ಮುನ್ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಉತ್ತಮ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯನ್ನು ರೂಢಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ" ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಹೇಳಿದರು.ಈ ಆಂದೋಲನವು ಕೃಷಿ, ಮೀನುಗಾರಿಕೆ, ವಸತಿ, ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್, ಆತಿಥ್ಯ, ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ, ಫ್ಯಾಷನ್, ನೀರು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತರಬಹುದು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಭಾರತವು ಜಾಗತಿಕ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ 17% ರಷ್ಟಿದೆ ಮತ್ತು ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಗೆ ಭಾರತದ ಕೊಡುಗೆ ಕೇವಲ 5% ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇಂದು, ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ಭಾರತವು ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನು ಪತ್ರ ಮತ್ತು ಉತ್ಸಾಹದಲ್ಲಿ ವಿತರಿಸಿದ ಏಕೈಕ ಪ್ರಮುಖ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಎಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇಂದು ಭಾರತವು ಹೊಸ ಬದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಶಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಮುಂದುವರಿಯಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದಾಗ, ಹವಾಮಾನ ಹಣಕಾಸು ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ವರ್ಗಾವಣೆಯು ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ.

ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಹವಾಮಾನ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡ ಪ್ರಧಾನಿ, ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಶೃಂಗಸಭೆ ನನಗೆ ಒಂದು ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲ. ಈ ಶೃಂಗಸಭೆ ನನಗೆ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಹಾಗೂ ಬದ್ಧತೆ. ಭಾರತವು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಭರವಸೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಜನರನ್ನು ಬಡತನದಿಂದ ಹೊರತರುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಬಡತನದಿಂದ ಹೊರತರುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಭಾರತ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಹವಾಮಾನ ಶೃಂಗಸಭೆಗೆ ಮೊದಲು ಪ್ಯಾರಿಸ್‌ಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಸರ್ವೇ ಜನಾಃ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು ಎಂಬ ಸಂದೇಶ ನೀಡಿದ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಮಾನವೀಯತೆ ಕಾಳಜಿಯಿಂದ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ.

India will achieve net zero carbon emissions by 2070, Prime Minister Narendra Modi said at the COP26 summit in the Scottish city of Glasgow on Monday.