ರಾಮೇಶ್ವರಂ ಮೂಲಕ ಭಾರತ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಡ್ರಗ್ ಲಾರ್ಡ್ ಕಂಜಿಪಾನಿ ಇಮ್ರಾನ್

oi-Sunitha B

ಹೊಸದಿಲ್ಲಿ ಜನವರಿ 03: ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಕುಖ್ಯಾತ ಡ್ರಗ್ ದೊರೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನಾದ 'ಕಂಜಿಪಾನಿ' ಅಲಿಯಾಸ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಇಮ್ರಾನ್ ಕರಾವಳಿಯ ರಾಮೇಶ್ವರಂ ಮೂಲಕ ದೇಶವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದ ನಂತರ ತಮಿಳುನಾಡು ಹೈ ಅಲರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿದೆ.

ಶ್ರೀಲಂಕಾದಿಂದ ಮಾದಕವಸ್ತು ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಕಾರಣ ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳಿಗೆ ಆತಂಕಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಮತ್ತು ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಡ್ರಗ್ ಮಾಫಿಯಾವನ್ನು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಐಎಸ್‌ಐ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಅದರಿಂದ ಬರುವ ಹಣವನ್ನು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್‌ಟಿಟಿಇಯನ್ನು ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಳಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಅಂಶವೂ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.

English summary

Tamil Nadu is on high alert after it was learned that one of Sri Lanka's notorious drug lords 'Kanjipani' alias Mohammed Imran had entered the country through coastal Rameswaram.