2025ರವರೆಗೆ ಕಡಿಮೆ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸುವಂತೆ ಕಿಮ್‌ ಜಾಂಗ್ ಉನ್ ಮನವಿ

ಸಿಯೋಲ್, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 29: ಮುಂದಿನ 4 ವರ್ಷ ಕಡಿಮೆ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸುವಂತೆ ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯಾ ಜನತೆಗೆ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿ ಕಿಮ್ ಜಾಂಗ್ ಉನ್ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ದೇಶದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರವಾದ ಆಹಾರ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಎದುರಾಗಿದೆ. ಜನರು 2025 ರವರೆಗೆ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸುವಂತೆ ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯಾ ನಾಯಕ ಕಿಮ್ ಜಾಂಗ್ ಉನ್ ಕೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

'ಅಮೆರಿಕ, ದ.ಕೊರಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಮಗೆ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ಬೇಕಿದೆ!'

ಆಹಾರ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿಗೆ ಕಾರಣವೇನು?

ಈಗಾಗಲೇ ಕೋವಿಡ್​ನಿಂದ ತತ್ತರಿಸಿರುವ ಕೊರಿಯಾಗೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸುರಿದ ಭಾರಿ ಮಳೆಯು ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ ನೀಡಿದೆ. ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದಾಗಿ ಬೆಳೆಗಳು ನೆಲಕಚ್ಚಿದ್ದು, ಆಹಾರ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಹೊರ ದೇಶಗಳಿಂದಲೂ ಆಹಾರ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ.

ದೇಶದಲ್ಲಿನ ಆಹಾರ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೃಷಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಲು ಮಾರ್ಗೋಪಾಯ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕೆಂದು ಕಿಮ್ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

2025ರೊಳಗೆ ಚೀನಾ ಜತೆಗಿನ ಗಡಿಯನ್ನು ಪುನಾರಂಭಿಸುವವರೆಗೆ ದೇಶದ ಜನರು ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸಬೇಕೆಂದು ಕಿಮ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಸಂದೇಶ ರವಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯಾದ ಜನರಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಆಹಾರ ಕೊರತೆ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೂ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಜನರು ತಮ್ಮ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಕೋವಿಡ್ ಹರಡುವುದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯಾ 2020ರ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಚೀನಾ ಜತೆಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಗಡಿಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಿತ್ತು. ಆದರೆ ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯಾದ ಈ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದಾಗಿ ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಮೇಲೆ ಭಾರೀ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿತ್ತು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ದಿನಬಳಕೆ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆಯೂ ಗಗನಕ್ಕೇರಿದೆ.

ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಕಳೆದ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತುಂಬಾ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿದೆ. ಒಂದು ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಹಿಡಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 2 ತಿಂಗಳ ಆಹಾರ ಮಾತ್ರ ಉಳಿದಿದೆ. ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯಾದ ಜನರು ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಹಂಬಲದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸ್ವತಃ ಕಿಮ್ ಜಾಂಗ್ ಉನ್ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ.

ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆ, ಸೋಯಾಬೀನ್ ಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ಹಿಟ್ಟಿನ ಬೆಲೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯಾದಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಕೆಜಿ ಜೋಳದ ಬೆಲೆ 3137 ರೂ. ತಲುಪಿದೆ. ಇದು ಕೆಜಿಗೆ ಇನ್ನೂರು ರೂಪಾಯಿಗೆ ಸಮ. ಜೂನ್ 2021 ರಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬೆಲೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಾರಂಭಿಸಿದವು, ಅದು ಈಗ ಆಕಾಶವನ್ನು ತಲುಪಿದೆ.

ಕಾಫಿ - ಕೆಜಿಗೆ 7300 ರೂ.

ಚಹಾ ಎಲೆಗಳು - ಕೆಜಿಗೆ 5100 ರೂ.

ಶಾಂಪೂ ಬಾಟಲ್ - 14000 ರೂ.

ಜೋಳ - ಕೆ.ಜಿ.ಗೆ 204 ರೂ.

ಬಾಳೆಹಣ್ಣು - ಕೆಜಿಗೆ 3300 ರೂ.

ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಹಾರದ ಕೊರತೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಕೋವಿಡ್ -19 ನಿರ್ಬಂಧಗಳಿಗೆ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಗಡಿಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿರುವ ಕಾರಣ, ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯಾ ಆಹಾರದ ನೆರವು ಪಡೆಯಲು ಸಹ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯಾ ಚೀನಾದಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಹಾಯ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ.

ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗ ಪ್ರಾರಂಭವಾದಾಗಿನಿಂದ ಚೀನಾದಿಂದ ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯಾಕ್ಕೆ ಆಹಾರ ರಫ್ತು ಶೇಕಡಾ 80 ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಯುಎನ್‌ನ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮೂರು ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಇದೆ.

ಈ ಅಂತರವನ್ನು ತುಂಬದಿದ್ದರೆ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2021 ರ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯಾದ ಕುಟುಂಬಗಳು ಹಸಿವಿನಿಂದ ಬಳಲುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ವರದಿ ಹೇಳಿದೆ.

ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯಾ ಕೂಡ ಗಂಭೀರ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಕರೋನವೈರಸ್ ತಪ್ಪಿಸಲು, ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯಾದ ಆಡಳಿತವು ಜನವರಿ 2020 ರಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಗಡಿಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುಚ್ಚಿತು.ಅಂದಿನಿಂದ, ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಹಾರ, ಇಂಧನ ಮತ್ತು ಇತರ ದೈನಂದಿನ ಅಗತ್ಯಗಳ ಕೊರತೆಯಿದೆ.

ಇದಲ್ಲದೇ ಕಿಮ್ ಜಾಂಗ್ ಉನ್ ಅವರ ವರ್ತನೆಯಿಂದಾಗಿ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನೂ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಕಳೆದ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಂದಿಗೂ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿದೆ.

