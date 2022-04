ನೇಪಾಳದಲ್ಲಿ ಕಿಕ್ಕೇರಲಿದೆ ಗಾಂಜಾ ಮತ್ತು; ಏನಿದರ ಗಮ್ಮತ್ತು?

International

ಕಠ್ಮಂಡು, ಏ. 29: ನೇಪಾಳದಲ್ಲಿ ಮರುವಾನ (Marijuana) ಅಥವಾ ಗಾಂಜಾ ಬೆಳೆಗೆ ಹೇರಲಾಗಿದ್ದ ನಿಷೇಧವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಿಷೇಧ ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ ಕಾನೂನು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಮಾದಕವಸ್ತುಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯು ಗಾಂಜಾವನ್ನು ಹೊರತೆಗೆದಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನೇಪಾಳ ದೊಡ್ಡ ಲಾಬಿ ಮಾಡಿ ಯಶಸ್ವಿಯೂ ಆಯಿತು.

ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನೇಪಾಳಕ್ಕೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಥಾನ ಸಿಗಲು ಇದೇ ಗಾಂಜಾ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು. ಅಮೆರಿಕದ ಹಿಪ್ಪಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ನೇಪಾಳ ಸ್ವರ್ಗವಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಅದೇ ಗಮ್ಮತ್ತಿನ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಮರಳುವ ತವಕದಲ್ಲಿ ನೇಪಾಳ ಇದೆ.

ನೇಪಾಳದ ಕಠ್ಮಂಡುವಿನಲ್ಲಿ ಫ್ರೀಕ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಹೆಸರಿನ ಒಂದು ಬೀದಿ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಡ್ರಗ್ಸ್ ವ್ಯಸನಿಗಳಾದ ವಿದೇಶಿಗರು ದಂಡು ದಂಡಾಗಿ ಬಂದು ಅನೇಕ ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಗಾಂಜಾ ಮತ್ತಿನಲ್ಲಿ ತೇಲುತ್ತಿದ್ದ ದೃಶ್ಯ ಬಹಳ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಅದು ಎಪ್ಪತ್ತರ ದಶಕದವರೆಗೂ ನಡೆದಿತ್ತು. ಅಮೆರಿಕ ದೇಶ ಮರುವಾನ ಎಂದು ಕರೆಯುವ ಗಾಂಜಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ನಿಷೇಧಿಸಿತು. ಬೇರೆ ಜಾಗತಿಕ ದೇಶಗಳೂ ಗಾಂಜಾವನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಿದವು. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ 1973ರಲ್ಲಿ ನೇಪಾಳದಲ್ಲಿ ಗಾಂಜಾ ಬೆಳೆ ನಿಂತುಹೋಯಿತು.

Nepal's marijuana ban could soon be up in smoke, as lawmakers mull a return to the liberal drug policies that once made the Himalayan republic a popular pit stop on the overland "hippie trail".