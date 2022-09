ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ಮೈಯಿಂದ 660 ಕಿಮೀ ಕೆಳಗೆ ಬೃಹತ್ 'ಸಾಗರ' ಪತ್ತೆ: ಅಪರೂಪದ ವಜ್ರದಲ್ಲಿ ಅಡಗಿದ ರಹಸ್ಯ

International

oi-Sunitha B

ಭೂಮಿಯ ಅತ್ಯಂತ ಆಳದಲ್ಲಿ 'ಸಾಗರ' ಇರುವುದನ್ನು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ತಂಡವೊಂದು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರಿದ್ದು, ಅದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಸ್ತುತ 6 ಸಾಗರಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳಾವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಬಹುದಾದಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ತಂಡವು 2014 ರಿಂದ ಈ ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ಈಗ ತಂಡ ಈ ಬೃಹತ್ ಸಾಗರವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದಿದೆ. ಈ ಸಂಶೋಧನೆಯು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯ ಆಳದಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುವ ಅನಂತ ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಜರ್ಮನಿಯ ಫ್ರಾಂಕ್‌ಫರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಗೋಥೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಭೂವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಫ್ರಾಂಕ್ ಬ್ರೆಂಕರ್ ಅವರನೊಳ್ಳಗೊಂಡ ತಂಡ ಈ ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಈ ತಂಡ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಬೋಟ್ಸ್ವಾನದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕ ವಜ್ರವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ ಈ ರಹಸ್ಯ ಬಯಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಭೂಮಿಯ ಕೆಳಗೆ 660 ಕಿಮೀ ಆಳದಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ 'ಸಾಗರ' ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ.

ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಮತ್ತು ಕೆಳಗಿನ ನಡುವಿನ ಸಂಕ್ರಮಣ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಪ್ರಮಾಣದ 'ನೀರು' ಇದೆ. ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಶೋಧನೆಯಿಂದ ಈ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಸಂಶೋಧನೆಗಾಗಿ ಸಂಶೋಧಕರು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ಮೈಯಿಂದ 660 ಕಿ.ಮೀ ಕೆಳಗೆ ದೊರೆತ ಅಪರೂಪದ ವಜ್ರವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ರಾಮನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಕೋಪಿ ಮತ್ತು FTIR ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋಮೆಟ್ರಿ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಸಹ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂಶೋಧನೆಯು ದೀರ್ಘಕಾಲ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದ್ದ ಸ್ಥಳವನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಭೂಮಿಯ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿಯೂ ಸಮುದ್ರದ ನೀರು ಬಹಳಷ್ಟು ಶೇಖರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಆವಿಷ್ಕಾರವಾಗಿದೆ.

English summary

A team led by Professor Frank Brenker at the Institute of Geology at Goethe University in Frankfurt, Germany, has discovered the deepest 'ocean' on Earth. It has so much water that it is said to be big enough to accommodate our current 6 oceans.