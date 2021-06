ಒಳಾಂಗಣ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ಕ್ ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಿದ ಇಸ್ರೇಲ್

International

oi-Nayana Bj

ಜೆರುಸಲೆಮ್, ಜೂನ್ 25: ಇಸ್ರೇಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೊರೊನಾ ಸೋಂಕು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಳಾಂಗಣ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ಕ್ ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಿ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.

ಇಸ್ರೇಲ್ ನಲ್ಲಿ ಕೊರೊನಾ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ 10 ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಒಳಾಂಗಣ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ಕ್ ಧರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿತ್ತು.ಲಸಿಕೆ ಅಭಿಯಾನ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ಇಸ್ರೇಲ್‌ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ ಬಿದ್ದಿದೆ.

ರಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ 'ಸ್ಪುಟ್ನಿಕ್ ಲೈಟ್' ಕೊರೊನಾ ಲಸಿಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ

ಕೊರೊನಾ ಮತ್ತೆ ಉಲ್ಪಣಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಒಳಾಂಗಣ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ಕ್ ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವಾಲಯ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.

ಮಾಸ್ಕ್ ಧರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿದ್ದು ಇಸ್ರೇಲ್‌ಗೆ ಹಿನ್ನಡೆಯಾಗಿದೆ. ಯಶಸ್ವಿ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಅಭಿಯಾನದ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಜೂನ್ 15ರಂದು ತೆಗೆದುಹಾಕಿದ್ದ ಮಾಸ್ಕ್ ಧರಿಸುವ ನಿಯಮವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಆರಂಭಿಸಲಿದ್ದೇವೆ ಎಂದರು.

ಇಸ್ರೇಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 5.2 ಮಿಲಿಯನ್ ಜನರು ಫೈಜರ್-ಬಯೋಟೆಕ್ ಲಸಿಕೆಯ ಎರಡೂ ಡೋಸ್ ಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಇಸ್ರೇಲ್‌ನ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಕಾರ್ಯಪಡೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ನಾಚ್ಮನ್ ಆಶ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರೇಡಿಯೊಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದು, ದಿನಕ್ಕೆ 100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹೊಸ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳ ನಂತರ ಕಳೆದ ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ 227 ಪ್ರಕರಣಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ. ನಾವು ಪ್ರತಿ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ದ್ವಿಗುಣಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಐಶ್ ಹೇಳಿದರು.

ಇಸ್ರೇಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಲಸಿಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಕೊರೊನಾ ಸೋಂಕು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದು ಲಸಿಕೆ ಬಗೆಗೆ ಅನುಮಾನ ಮೂಡಿಸಿದೆ.

English summary

The Israeli health ministry reimposed a requirement Friday for masks to be worn in enclosed public places following a surge in Covid cases since it was dropped 10 days ago.