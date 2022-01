2021ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ 7.4 ಕೋಟಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳ

International

ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ, ಜನವರಿ 1: ಅಮೆರಿಕದ ಸೆನ್ಸಸ್ ಬ್ಯೂರೋ ಪ್ರಕಾರ 2022ರ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ದಿನದಂದು ವಿಶ್ವದ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯು 7.8 ಶತಕೋಟಿ (780 ಕೋಟಿ) ಜನರು ಇದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಇದರಲ್ಲಿ 74 ಮಿಲಿಯನ್ ಅಂದರೆ 7.4 ಕೋಟಿ ಜನರ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಅಥವಾ 2021ರ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ದಿನದಿಂದ 0.9% ಬೆಳವಣಿಗೆ ದರವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದೆ. ಹೊಸ ವರ್ಷದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ, ಪ್ರತಿ ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ 4.3 ಜನನಗಳು ಮತ್ತು ಎರಡು ಸಾವುಗಳನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಜನಗಣತಿ ಬ್ಯೂರೋ ಅಂದಾಜಿಸಿದೆ.

ಈ ಮಧ್ಯೆ, ಅಮೆರಿಕ ಕಳೆದ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 7,07,000 ಜನರು ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದ್ದು, ಮತ್ತು ಯು.ಎಸ್. ಸೆನ್ಸಸ್ ಬ್ಯೂರೋ ಪ್ರಕಾರ 2022ರ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ದಿನದಂದು ಅಮೆರಿಕ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯು 332.4 ಮಿಲಿಯನ್ ನಿವಾಸಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಸೆನ್ಸಸ್ ಬ್ಯೂರೋ ಅಂದಾಜು 2021ರ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ದಿನದಿಂದ 2022ರ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ದಿನದವರೆಗೆ 0.2% ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ದರವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ.

U.S. ಅಂದಾಜು ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರತಿ ಒಂಬತ್ತು ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ಒಂದು ಜನನವನ್ನು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ 11 ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ಒಂದು ಮರಣವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ, ಹಾಗೆಯೇ ಪ್ರತಿ 130 ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಲಸೆಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜನನವನ್ನು ಮತ್ತು ಮರಣವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.

