Ian Hurricane- ಕ್ಯೂಬಾ ಹಾಳುಗೆಡವಿ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡುತ್ತಿರುವ ಇಯಾನ್ ಚಂಡಮಾರುತ

ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್, ಸೆ. 28: ಕ್ಯೂಬಾ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ನರ್ತನ ನಾಡಿದ್ದ ಇಯಾನ್ ಚಂಡಮಾರುತ ಇದೀಗ ಅಮೆರಿಕ ನಾಡಿನತ್ತ ವೇಗವಾಗಿ ಬೀಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದೆ. ಕ್ಯೂಬಾದಲ್ಲಿ ಕೆಟಗರಿ 3 ಮಟ್ಟದದಲ್ಲಿದ್ದ ಈ ಚಂಡಮಾರುತದ ತೀವ್ರತೆ ಕ್ಷಣಕ್ಷಣವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಅಮೆರಿಕದ ಫ್ಲೋರಿಡಾಗೆ ಬರುವ ಮುನ್ನ ಈ ಚಂಡಮಾರುತ ಕೆಟಗರಿ 4ರ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ನಿರೀಕ್ಷೆಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ತೀವ್ರತೆಯಿಂದ ಬರುತ್ತಿರುವ ಚಂಡಮಾರುತವನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಫ್ಲೋರಿಡಾ ಆಡಳಿತ ತುರ್ತು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದೆ. ಅಪಾಯದ ಸ್ಥಳಗಳಿಂದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಮಾಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಬುಧವಾರ ಸಂಜೆ ಫ್ಲೋರಿಡಾಗೆ ಇಯಾನ್ ಚಂಡಮಾರುತ ಅಪ್ಪಳಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಅಷ್ಟರೊಳಗೆ 25 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರ ಮಾಡಲು ಫ್ಲೋರಿಡಾ ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದೆ. ಫ್ಲೋರಿಡಾದ ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಚಂಡಮಾರುತದ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಬೀರಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿವೆ. ಈ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುವ ವಿಮಾನಗಳು ಅಲುಗಾಡುತ್ತಿರುವ ಫೋಟೋ ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋಗಳು ಇಂಟರ್ನೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ.

ಇಯಾನ್ ಚಂಡಮಾರುತದ ವೇಗ ದಿನದಿನವೂ ಏರಿಕೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಸೋಮವಾರ ಗಂಟೆಗೆ 160 ಕಿಮೀ ವೇಗದಲ್ಲಿದ್ದ ಅದು ಕ್ಯೂಬಾ ಕಡೆ 130 ಕಿಮೀ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಧಾವಿಸಿತ್ತು. ಆಗ ಅದರ ತೀವ್ರತೆ ಕೆಟಗರಿ 1 ಎಂದು ವರ್ಗೀಕರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಕ್ಯೂಬಾದ ಬಹುತೇಕ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಕಟ್ ಆಗುವಂತೆ ಮಾಡಿ ಕತ್ತಲಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸಿದ್ದ ಚಂಡಮಾರುತ ನಂತರ ಗಮನಾರ್ಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವೇಗ ವೃದ್ಧಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.

