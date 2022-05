International

oi-Sunitha B

ಯುಕೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಕೆಲವು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮಂಕಿಪಾಕ್ಸ್ ಪ್ರಕರಣಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿವೆ. ಆದರೂ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಕರಣ ವರದಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಯಾಗಿ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು 'ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಡಿಸೀಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್' ಮತ್ತು 'ಇಂಡಿಯನ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ರಿಸರ್ಚ್' ಈ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರವಾಗಿರುವಂತೆ ಹೇಳಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಈ ಕಾಯಿಲೆಯ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಮತ್ತು ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿರುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ವಿಷಯವೆಂದರೆ, ವಯಸ್ಕರಂತೆ, ಈ ರೋಗವು ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಸಹ ಹರಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಗಂಭೀರ ಕಾಯಿಲೆಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಬಹುದೇ ಅಥವಾ ಕೊರೊನಾದಂತೆ ಮಂಕಿಪಾಕ್ಸ್‌ನಿಂದ ಮಕ್ಕಳು ಬೇಗನೆ ಗುಣಮುಖರಾಗಿ ಹೊರಬರಬಹುದೇ? ಇಂತೆಲ್ಲಾ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ, ನಾವು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಈ ರೋಗವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದರೆ, ನಂತರ ಅದರ ಅಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಮಂಕಿಪಾಕ್ಸ್ ಸೋಂಕನ್ನು ಹೇಗೆ ಗುರುತಿಸುವುದು ಮತ್ತು ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆಗೆ ಯಾವ ಕ್ರಮಗಳು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.

ಮಂಕಿಪಾಕ್ಸ್ ರೋಗಿಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿರಿಸಲು ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಕೇಂದ್ರದ ಸಲಹೆ

Can a monkeypox develop into a serious illness in children, or can a child recover from a monkeypox as quickly as a corona? Here's the answer to all these questions.