ಮೂವರು ಪತ್ನಿ, 60 ಮಕ್ಕಳಿರುವ ಈತನಿಗೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಮದುವೆ ಬೇಕಂತೆ

oi-Sunitha B

ಈಗ ಅವಿಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವವರು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ. ಪ್ರಪಂಚವು ಈಗ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ವಿಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವತ್ತ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನಹರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಪೋಷಕರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಮಾತ್ರ. ದಿನನಿತ್ಯದ ಕೆಲಸದ ಜಂಜಾಟದಿಂದಾಗಿ ಜನರು ತಮ್ಮ ಅವಿಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ತೊರೆದು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಲೂಚಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಸಾಕಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ. ಅಂದರೆ ಆತ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 60 ನೇ ಮಗುವಿಗೆ ತಂದೆಯಾದನು. ಆಶ್ಚರ್ಯ ಎನಿಸಿದರೂ ಇದು ನಿಜಾನೇ.

50 ವರ್ಷದ ಸರ್ದಾರ್ ಜಾನ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಖಾನ್ ಖಿಲ್ಜಿಗೆ ಮೂವರು ಪತ್ನಿಯರಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಬಲೂಚಿಸ್ತಾನದ ರಾಜಧಾನಿ ಕ್ವೆಟ್ಟಾದಲ್ಲಿ ಅವರ 59 ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಬುಧವಾರ ತಮ್ಮ 60 ನೇ ಮಗುವನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೊಂದುವ ಬಯಕೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಮೇಲಾಗಿ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಅವರಿಗಿದೆ.

Sardar Jan, a resident of Quetta, became the father of the “sixtieth” child.

Sardarjan Mohammad Khan, a resident of Quetta, the Capital of Balochistan, said his sixtieth child was given birth yesterday.

Jan uttered the newborn child is a baby son and he named him Khushal. pic.twitter.com/OHxbYm35kW