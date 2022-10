International

oi-Punith BU

ಇಸ್ಲಮಾಬಾದ್‌, ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ 17: ಹಣಕಾಸು ಅಕ್ರಮ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಸುಳ್ಳು ಅಫಿಡವಿಟ್ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಇಮ್ರಾನ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರ ವಿರುದ್ಧ ದಾಖಲಾಗಿರುವ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ವಿಶೇಷ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 31 ರವರೆಗೆ ಅವರಿಗೆ ಸೋಮವಾರ ಮಧ್ಯಂತರ ಜಾಮೀನು ನೀಡಿದೆ.

ಫೆಡರಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಶನ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಕಳೆದ ವಾರ ಇಮ್ರಾನ್‌ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ತೆಹ್ರೀಕ್-ಇ-ಇನ್ಸಾಫ್ (ಪಿಟಿಐ) ಪಕ್ಷದ ಇತರ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರ ವಿರುದ್ಧ ಮಂಗಳವಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮಾಹಿತಿ ವರದಿ (ಎಫ್‌ಐಆರ್) ಪ್ರಕಾರ, ವೂಟನ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌ನ ಮಾಲೀಕ ಆರಿಫ್ ಮಸೂದ್ ನಖ್ವಿ, ಇಮ್ರಾನ್‌ ಖಾನ್ ಅವರ ಪಕ್ಷದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಲಾದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಹಣವನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

Breaking: ಪಾಕ್ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೇಲೆ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು

ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಖಾನ್‌ ಸೋಮವಾರ ವಿಶೇಷ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಜಾಮೀನು ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ರಾಜಾ ಆಸಿಫ್ ಮೊಹಮೂದ್ ವಾದವನ್ನು ಆಲಿಸಿದ ನಂತರ ಪಿಆರ್‌ಕೆ 1,00,000 ನ ಶ್ಯೂರಿಟಿ ಬಾಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 31 ರವರೆಗೆ ಮಧ್ಯಂತರ ಜಾಮೀನು ನೀಡಿದರು. ಎಫ್‌ಐಎ ಪ್ರಕರಣವು ಪಿಟಿಐ ವಿರುದ್ಧದ ನಿಷೇಧಿತ ನಿಧಿ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ (ಇಸಿಪಿ) ಕಳೆದ ತಿಂಗಳ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ, ಇದು ಪಕ್ಷವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನಿಷೇಧಿತ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಹಣವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.

ಪಾಕ್: 'ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಚಪ್ಪಲಿಯಿಂದ ಹೊಡೆಯುವ ಯಂತ್ರ' ಕಂಡುಹಿಡಿದ ಇಮ್ರಾನ್ ಬೆಂಬಲಿಗರು!

English summary

A special court in Pakistan on Monday granted interim bail to former Prime Minister Imran Khan and his party leaders till October 31 in a case filed against them on charges of submitting false affidavits to the Election Commission in connection with a financial irregularities case.