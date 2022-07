ಡಚ್ ರೈತರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ: ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಚಾಲಕನ ಮೇಲೆ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿದ ಪೊಲೀಸರು

International

oi-Sunitha B

ಉತ್ತರ ನೆದರ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ರೈತರ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ವೇಳೆ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್‌ ಮೇಲಿದ್ದ 16 ವರ್ಷದ ಹುಡುಗನ ಮೇಲೆ ಡಚ್ ಪೊಲೀಸರು ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿರುವ ಪ್ರಕರಣ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಮೂವರು ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರನ್ನು ಈ ವೇಳೆ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಸಾರಜನಕ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸುವ ಸರ್ಕಾರದ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಡಚ್‌ ರೈತರು ಪ್ರತಿಭಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ತಮ್ಮ ಜೀವನೋಪಾಯಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಉತ್ತರ ಫ್ರೈಸ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್‌ನ ಪೊಲೀಸರು ಬುಧವಾರ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಹೊರತಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಿಂದಾಗಿ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದ್ದು ಯಾರಿಗೂ ಗಾಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಉದ್ರಿಕ್ತ ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರ ಗುಂಪು ತಮ್ಮ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಪೊಲೀಸ್ ಕಾರುಗಳ ಮೇಲೆ ಓಡಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಡಚ್ ಪೊಲೀಸರು ಹದಿಹರೆಯದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಚಾಲಕನ ಮೇಲೆ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಮ್ಮ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದ ಪರಿಣಾಮ ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಪರಾಧ ತನಿಖಾ ಸೇವೆ (ರಿಜ್ಕ್ರೆಚೆರ್ಚ್) ಹೇಳಿದೆ.

2030ರ ವೇಳೆಗೆ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಮತ್ತು ಅಮೋನಿಯದಂತಹ ಮಾಲಿನ್ಯಕಾರಕಗಳ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಶೇಕಡಾ 50 ರಷ್ಟು ಕಡಿತಗೊಳಿಸುವ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಸ್ತಾಪದಿಂದ ಡಚ್ ರೈತರಲ್ಲಿ ಅಶಾಂತಿ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಗುರಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ಪ್ರಾಂತೀಯ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ಒಂದು ವರ್ಷವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಜಾನುವಾರುಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅಮೋನಿಯಾವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಕೆಲವು ಸಾಕಣೆ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ರೈತರು ಅನ್ಯಾಯವಾಗಿ ಗುರಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವುದೇ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ವಾದಿಸುತ್ತಾರೆ.

Dutch Police in Heerenveen fire shots at a farmer who is protesting the government’s plan to cut nitrogen emissions by 50-95%. (Read: send cattle to the slaughterhouse). The Greenies appear to have gone nuts. Take a look at the incident:pic.twitter.com/VwEYpPbziR