ಚೀನಾ, ಜುಲೈ, 21: ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಹೆನಾನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಠೇವಣಿದಾರರು ಉಳಿತಾಯದ ಹಣವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮುಂದೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿದರು. ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರನ್ನು ತಡೆಯಲು ಪೊಲೀಸರು ಹರಸಾಹಸವನ್ನೇ ಪಟ್ಟರು.

ಚೀನೀ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಲಿಬರೇಶನ್ ಆರ್ಮಿ ಯುದ್ಧ ಟ್ಯಾಂಕರ್‌ಗಳು ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ರಕ್ಷಿಸಲು ಆಗಮಿಸಿದವು. ರಿಝಾವೋ, ಶಾನ್‌ಡಾಂಗ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಠೇವಣಿದಾರರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದರು.

India China border- ಅತಿಕ್ರಮಿತ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಚೀನೀ ನಿರ್ಮಿತ ಸೇತುವೆಗಳು: ಭಾರತ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ

ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಚೀನಾದ ಹೆನಾನ್ ಶಾಖೆಯು ಉಳಿತಾಯದ ಹಣ, ಹೂಡಿಕೆ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿತ್ತು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗೆ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಘೋಷಣೆ ಕೂಗೂತ್ತಾ ಜನರು ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿದರು. ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರು ರಸ್ತೆಯ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಸೈನಿಕರ ಟ್ಯಾಂಕರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಿಡದೇ ನೆಲಕ್ಕೆ ಉರುಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದು ಜೂನ್ 4, 1989ರಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಭಯಾನಕ ದೃಶ್ಯವೊಂದನ್ನು ಕಣ್ಣಮುಂದೆ ತಂದಿತು. ಚೀನಾದ ನಾಯಕರು ಬೀಜಿಂಗ್‌ನ ಟಿಯಾನನ್‌ಮೆನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಲು ಟ್ಯಾಂಕರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಭಾರಿ ಶಸ್ತ್ರಸಜ್ಜಿತ ಪಡೆಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದ್ದರು.

Tanks are being put on the streets in China to protect the banks.



This is because the Henan branch of the Bank of China declaring that people's savings in their branch are now 'investment products' and can't be withdrawn.



