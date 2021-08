ಆಲ್ಫಾಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಡೆಲ್ಟಾ ರೂಪಾಂತರಿಯಿಂದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚು

International

ಪ್ಯಾರಿಸ್, ಆಗಸ್ಟ್ 28: ಡೆಲ್ಟಾ ರೂಪಾಂತರಿಯಿಂದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗುತ್ತಿರುವವರ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚು ಎಂದು ಲ್ಯಾನ್ಸೆಟ್ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.

ಆಲ್ಫಾಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಡೆಲ್ಟಾ ರೂಪಾಂತರಿಯಿಂದ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಶೇ.24ರಷ್ಟು ಮಂದಿ ಕೇವಲ ಒಂದೇ ಕೊರೊನಾ ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟು ಆಲ್ಫಾ, ಡೆಲ್ಟಾ ಸೋಂಕಿರುವ 43,000 ಮಂದಿ ಮೇಲೆ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಆಲ್ಫಾಗಿಂತ ಡೆಲ್ಟಾ ಸೋಂಕಿತರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗುವ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.

ಡೆಲ್ಟಾವು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ರೂಪಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಹರಡಬಲ್ಲದು, ಕನಿಷ್ಠ 85 ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಈ ವೈರಸ್‌ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಮತ್ತು ಲಸಿಕೆ ಪಡೆಯದ ಜನರ ಮೇಲೆ ವೇಗವಾಗಿ ಹರಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಜಿನಿವಾದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು. ಕೆಲವು ದೇಶಗಳು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಸರಾಗಗೊಳಿಸು ವಂತೆ ನಾವು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಪ್ರಸರಣದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದೇವೆ.

ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಅಂದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಸಾವಿನ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಅಲ್ಲದೆ, ಹೊಸ ಕೋವಿಡ್-19 ರೂಪಾಂತರಗಳನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ವರದಿಯಾ ಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ, ವೈರಸ್‌ಗಳು ಮಾಡುವುದೇ ಹಾಗೆ, ಅವು ವಿಕಸನ ಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಪ್ರಸರಣವನ್ನು ತಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ನಾವು ರೂಪಾಂತರಗಳ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವಿ ಕೆಯನ್ನು ತಡೆಯಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಡೆಲ್ಟಾ ರೂಪಾಂತರವು ಅಪಾಯಕಾರಿ ವೈರಸ್ ಮತ್ತು ಆಲ್ಫಾ ರೂಪಾಂತರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಹರಡಬಲ್ಲದು ಎಂದು WHO ದ ಕೋವಿಡ್ - 19 ತಂತ್ರಿಕ ಮುಖ್ಯಸ್ಥೆ ಡಾ. ಮಾರಿಯಾ ವ್ಯಾನ್ ಕೆರ್ಖೋವ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಅನೇಕ ಯುರೋಪಿಯನ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಪ್ರಕರಣಗಳ ಕುಸಿತಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗುತ್ತಿವೆ. ಆದರೆ, ದೊಡ್ಡ ಕ್ರೀಡೆ ಅಥವಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಈವೆಂಟ್‌ಗಳು, ಬಾರ್ಬಿಕ್ಯೂ ಪಾರ್ಟಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಈ ಪ್ರದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಸಾಕಷ್ಟು ಘಟನೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ ಮತ್ತು ಡೆಲ್ಟಾ ರೂಪಾಂತರವು ಲಸಿಕೆ ಪಡೆಯದ ಜನರಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹರಡುತ್ತಿದೆ.

ವೈರಸ್ ವಿಕಾಸಗೊಳ್ಳುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಸದ್ಯ ನಮ್ಮ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕ್ರಮಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ, ನಮ್ಮ ಲಸಿಕೆಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ರೋಗನಿರ್ಣಯವು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಥೆರಾಪೆಟಿಕ್ಸ್‌ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ, ಈ ವೈರಸ್ ವಿಕಸನಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ಅಲ್ಲದೆ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಲಸಿಕೆಯಂತಹ ಪ್ರತಿಕ್ರಮಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡದೆ ಇರುವ ಸಮಯವೂ ಬರಬಹುದು.

ಅಲ್ಲದೆ, ಕೆಲವು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಲಸಿಕೆ ಹಾಕಿದವರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶೇಕಡಾವಾರು ಜನರು ಇದ್ದರೂ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಜನಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಲಸಿಕೆ ಹಾಕಲಾಗಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಜನರು ತಮ್ಮ ಎರಡನೆಯ ಡೋಸ್‌ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ.

ಇದರಿಂದ ಹಲವರಿಗೆ ವೈರಸ್‌ ಹರಡಬಹುದು ಎಂದೂ ಅವರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದರು. ಹಾಗೂ, ಕೋವಿಡ್ - 19 ಲಸಿಕೆಗಳು ಡೆಲ್ಟಾ ರೂಪಾಂತರವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ತೀವ್ರವಾದ ಕಾಯಿಲೆ ಮತ್ತು ಸಾವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವಲ್ಲಿ ನಂಬಲಾಗದಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ.

English summary

The Delta variant of the virus that causes Covid-19 doubles the risk of hospitalisation compared to the Alpha variant it has supplanted as the dominant strain worldwide, researchers reported Saturday in The Lancet.