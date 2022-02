ಗಡಿಯಲ್ಲಿನ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಚೀನಾ ಒಪ್ಪಂದ ಮುರಿದಿರುವುದೇ ಕಾರಣ: ಜೈಶಂಕರ್

International

oi-Nayana Bj

ಮೆಲ್ಬೋರ್ನ್, ಫೆಬ್ರವರಿ 12: ಗಡಿಯಲ್ಲಿನ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಚೀನಾವು ಲಿಖಿತ ಒಪ್ಪಂದ ಮುರಿದಿರುವುದೇ ಕಾರಣ ಎಂದು ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಎಸ್ ಜೈಶಂಕರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಪೂರ್ವ ಲಡಾಕ್ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಚೀನಾ ಮಿಲಿಟರಿ ಪಡೆಗಳ ನಿಯೋಜನೆ ಕುರಿತು ಕೇಳಲಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವರು ಈ ರೀತಿ ಉತ್ತರಿಸಿದರು. ನಿನ್ನೆ ಕ್ವಾಡ್ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವರ ಮಾತುಕತೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ-ಚೀನಾ ಸೇನೆ ನಿಯೋಜನೆ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದಾಗ ಜೈಶಂಕರ್ ಹೌದೆಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದರು.

"ಭಾರತದ ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಚೀನಾ ಸೈನಿಕರು ಕುರಿಗಾಹಿಗಳನ್ನು ಓಡಿಸಿದರು"

ತಮ್ಮ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಸಹವರ್ತಿ ಮಾರಿಸ್ ಪೇನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಜಂಟಿ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಜೈಶಂಕರ್, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ದೇಶಗಳು ಲಿಖಿತ ಬದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸಿದಾಗ, ಅದು ಇಡೀ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಕಾಳಜಿಯ ವಿಷಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದರು.

ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಮೂಹಿಕ ಪಡೆಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜನೆ ಮಾಡದಂತೆ ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ಲಿಖಿತ ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನು 2020 ರಲ್ಲಿ ಚೀನಾ ಕಡೆಗಣಿಸಿದ್ದರಿಂದ LAC ನಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉದ್ಭವಿಸಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ಭಾರತದ ವಿರುದ್ಧ ಚೀನಾದ ಕುತಂತ್ರ, ಕಾಶ್ಮೀರ ಕುರಿತು ಪಾಕ್‌ಗೆ ಬೆಂಬಲ

ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ದೇಶವು ಲಿಖಿತ ಬದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿದಾಗ, ಅದು ಇಡೀ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಕಾಳಜಿಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಜೈಶಂಕರ್ ಹೇಳಿದರು.

ಪಾಂಗಾಂಗ್ ಸರೋವರದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಂಸಾತ್ಮಕ ಘರ್ಷಣೆಯ ನಂತರ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಚೀನಾದ ಮಿಲಿಟರಿಗಳ ನಡುವಿನ ಪೂರ್ವ ಲಡಾಖ್ ಗಡಿ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಭುಗಿಲೆದ್ದಿತು. ಸಾವಿರಾರು ಸೈನಿಕರು ಮತ್ತು ಭಾರೀ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಎರಡೂ ದೇಶಗಳು ಗಡಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಯೋಜಿಸಿದ್ದವು.ಗಲ್ವಾನ್ ಕಣಿವೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಘರ್ಷದ ನಂತರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇನ್ನೂ ಉದ್ವಿಗ್ನಗೊಂಡಿತು.

ಪ್ಯಾಂಗಾಂಗ್ ಸರೋವರಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೀನಾ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ; ಸರ್ಕಾರದ ಉತ್ತರ!

ನಾವು ಭಾರತ-ಚೀನಾ ಸಂಬಂಧಗಳ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ನೆರೆಹೊರೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ನಾವು ಹೇಗೆ ಪರಸ್ಪರ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತಗೊಳಿಸಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬುದರ ಭಾಗವಾಗಿದೆ.

ಇದು ಬಹಳಷ್ಟು ದೇಶಗಳು ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತವಾಗಿ ಕೇಳುವ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ವಿಷಯ ಮತ್ತು ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅವರು ಇಂಡೋ-ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿದ್ದರೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದರು.

English summary

The current situation at the Line of Actual Control (LAC) has arisen due to the disregard of written agreements by China not to mass soldiers at the border, External Affairs Minister S Jaishankar said on Saturday.