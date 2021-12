Don't Worry: ಅಪಾಯವಿಲ್ಲ ಓಮಿಕ್ರಾನ್ ರೂಪಾಂತರ ವೈರಸ್ ಹೆಚ್ಚು ಸೌಮ್ಯ

International

oi-Rajashekhar Myageri

ನವದೆಹಲಿ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 9: ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೂ ದೃಢಪಟ್ಟಿರುವ ಕೊರೊನಾವೈರಸ್ ಹೊಸ ರೂಪಾಂತರ ಓಮಿಕ್ರಾನ್ ಪ್ರಕರಣಗಳು "ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸೌಮ್ಯವಾಗಿವೆ" ಎಂದು ತೋರುತ್ತಿವೆ, ಆದರೆ ಈ ರೂಪಾಂತರವು ತೀವ್ರವಾದ ಕಾಯಿಲೆಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಬಹುದೇ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಯುರೋಪಿಯನ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಓಮಿಕ್ರಾನ್ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಮೊದಲ ಮೂರು ಅಲೆಗಳಿಗಿಂತ ಸೌಮ್ಯವಾಗಿರಲಿವೆ ಎಂದು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ತಜ್ಞರೂ ಸಹ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಗೌಟೆಂಗ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಲೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿರುವ ರೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದಿರುವ ರೋಗ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಳೆದ ಮೂರು ಅಲೆಗಳಿಗಿಂತ ಸೌಮ್ಯವಾಗಿವೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೋವಿಡ್ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಆಮ್ಲಜನಕ ಅಥವಾ ತೀವ್ರ ನಿಗಾ ಘಟಕಗಳ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ.

ಓಮಿಕ್ರಾನ್ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಮೊದಲಿನ 3 ಅಲೆಗಳಿಗಿಂತ ಸೌಮ್ಯವಾಗಿರಲಿವೆ: ತಜ್ಞರು

"ಓಮಿಕ್ರಾನ್ ಸೋಂಕಿತ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸೌಮ್ಯವಾಗಿರುತ್ತವೆ, ಆದಾಗ್ಯೂ ಹೊಸ ರೂಪಾಂತರದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ರೋಗದ ತೀವ್ರತೆಯ ವೇಗವು ಇದುವರೆಗೆ ಪತ್ತೆಯಾಗಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ರೂಪಾಂತರಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪುರಾವೆಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ" ಎಂದು EMA ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಮಾರ್ಕೊ ಕ್ಯಾವಲೆರಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ಓಮಿಕ್ರಾನ್ ರೂಪಾಂತರವು ಪತ್ತೆಯಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕ ಭೀತಿಯನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿತು. ಹೊಸ ರೂಪಾಂತರವು ಹೆಚ್ಚು ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕವಾಗಬಹುದು, ಹೆಚ್ಚು ತೀವ್ರವಾದ ಅನಾರೋಗ್ಯವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಲಸಿಕೆಗಳ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಬಹುದು ಎಂಬ ಭಯವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿತ್ತು. ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೂಡಾ ಈ ವಾರದ ಆರಂಭಿಕ ಸೂಚನೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಓಮಿಕ್ರಾನ್ ರೂಪಾಂತರವು ಹೆಚ್ಚು ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕವಾಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿತ್ತು.

English summary

Omicron Cases so far appear to be "mostly mild", but cautioned it was still investigating whether the variant could cause severe disease: European Medicines Agency.