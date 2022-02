ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ 25 ಜೆ-10ಸಿ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ ಚೀನಾ

International

ಬೀಜಿಂಗ್, ಫೆಬ್ರವರಿ 22: ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಾ ವಿಧದಿಂದಲೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಬಂದಿರುವ ಚೀನಾ ಇದೀಗ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ.

ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ 25 ಜೆ-10ಸಿ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಚೀನಾ ತನ್ನ ಮಿತ್ರರಾಷ್ಟ್ರ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಮುಂದಿನ ಕೆಲ ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಿದೆ.ಚೆಂಗ್ಡು ಏರೋಸ್ಪೇಸ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಶನ್‌ ನಿರ್ಮಿತ ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಚ್ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನವನ್ನು ಚೆಂಗ್ಡುವಿನಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಚೀನಾದೊಂದಿಗೆ ಭಾರತದ ಸಂಬಂಧ ಕ್ಲಿಷ್ಟಕರವಾಗಿದೆ: ಜೈಶಂಕರ್

ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ವಾಯುಪಡೆಯ ಪೈಲಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞರು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾಯಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಚೀನಾದ ಮಿಲಿಟರಿ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಪತ್ರಕರ್ತರೊಬ್ಬರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಫೈನಾನ್ಶಿಯಲ್ ಟೈಮ್ಸ್ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ.

ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ವಾಯುಪಡೆಯ ಗುರುತು ಹೊಂದಿರುವ ಜೆ10 ಫೈಟರ್ ಜೆಟ್‌ನ ಚಿತ್ರಗಳು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದವು ಮತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಅವುಗಳನ್ನು ಬಿತ್ತರಿಸಿದ್ದವು.

ಈ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನಗಳು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ವಾಯು ಪ್ರದೇಶದ ರಕ್ಷಣೆ ಹಾಗೂ ಮಿಲಿಟರಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ವೃದ್ಧಿಗೆ ನೆರವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.

ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಚೀನಾದ ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಉಭಯ ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ಇತ್ತೀಚಿನ ರಕ್ಷಣಾ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕ್ರಮವು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮಿಲಿಟರಿಯ ಯುದ್ಧ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು, ಚೀನಾದ ವಾಯುಯಾನ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಅವರ ಭದ್ರತಾ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹತ್ವವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

English summary

China will deliver 25 J-10C fighter jets to Pakistan within weeks in a major boost to the countrys military capabilities to defend its airspace, The News reported. UK’s Financial Times reported that the first batch of combat aircraft is being tested in Chengdu, the base of its manufacturer Chengdu Aerospace Corporation.