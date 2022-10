ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಫೇಮಸ್ ಆದ ವಾಕಿಂಗ್ ರೋಬೋ ನಾಯಿಗಳು: ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?

International

oi-Sunitha B

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜನರು ನಾಯಿಯನ್ನು ಹೊಂದಲು ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ನಾಯಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಸಮಯ ಸಿಕ್ಕಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಅವುಗಳೊಂದಿಗೆ ವಾಕಿಂಗ್, ಜಾಗಿಂಗ್, ಗೇಮ್ಸ್ ಆಡುವವರನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಹೀಗೆ ನಾಯಿಯೊಂದಿಗಿನ ಜನರ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಂಬಂಧ ತುಂಬಾ ಆಳವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮಂತೆಯೇ ನೆರೆಯ ಚೀನಾದಲ್ಲಿಯೂ ನಾಯಿ ಪ್ರಿಯರಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಆ ನಾಯಿಗಳನ್ನು ಕಂಡು ಜನ ಶಾಕ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ? ಇವು ನಿಜವಾದ ನಾಯಿಗಳಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ ಅವು ರೋಬೋಟಿಕ್ ನಾಯಿಗಳು.

ಹೌದು! ಜಗತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟರಮಟ್ಟಿಗೆ ಮುನ್ನಡೆದಿದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಚೀನಾದ ಈ ರೋಬೋಟಿಕ್ ನಾಯಿಗಳೇ ಸಾಕ್ಷಿ. ಇಲ್ಲಿ ಜನರು ರೋಬೋಟಿಕ್ಸ್ ನಾಯಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಯ ಹವ್ಯಾಸವಾಗಿದೆ. ವಿಜ್ಞಾನದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿಯ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕಾಣಬಹುದು, ಅಲ್ಲಿ ಜನರು ನಿಜವಾದ ನಾಯಿಗಳ ಬದಲಿಗೆ ರೋಬೋಟಿಕ್ ನಾಯಿಗಳನ್ನು ಸಾಕಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಆರೈಕೆಗೆ ತುಂಬಾ ಸುಲಭವಾದ ಈ ರೋಬೋಟ್ ಶ್ವಾನಗಳನ್ನು ಚೀನಿಯರು ಹೆಚ್ಚು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಸಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

English summary

Robot dogs are very famous in China. You will be shocked to hear their price. know more.