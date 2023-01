60 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಕುಗ್ಗಿದ ಚೀನಾದ ಜನಸಂಖ್ಯೆ

International

oi-Punith BU

ನವದೆಹಲಿ, ಜನವರಿ 17: ಆರು ದಶಕಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಚೀನಾದ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯು ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಕುಗ್ಗಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕೃತ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳು ಮಂಗಳವಾರ ಬಹಿರಂಗಗೊಂಡಿವೆ.

ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೊಂದಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರವು ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟನ್ನು ಈಗ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ. 1.4 ಶತಕೋಟಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಚೀನಾ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಜನನ ದರಗಳು ದಾಖಲೆಯ ಕನಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಇಳಿಯುವುದನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಎಚ್ಚರಿಸಿರುವ ತ್ವರಿತ ಕುಸಿತವು ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ತಡೆಯಾಗಲಿದ್ದು, ಒತ್ತಡದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಬೊಕ್ಕಸದ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.

China Covid Death: ಒಂದೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಮಂದಿ ಸಾವು, ಚೀನಾ ಸರ್ಕಾರದ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ?

2022ರ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯು 1,411.75 ಮಿಲಿಯನ್ ಆಗಿತ್ತು. ಇದು 2021 ರ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ 0.85 ಮಿಲಿಯನ್ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬೀಜಿಂಗ್‌ನ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬ್ಯೂರೋ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಹೇಳಿದೆ. ಗ್ರೇಟ್ ಲೀಪ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಮಾವೋ ಝೆಡಾಂಗ್ ಅವರ ವಿನಾಶಕಾರಿ ಕೃಷಿ ನೀತಿಯಿಂದ ಉಂಟಾದ ತನ್ನ ಆಧುನಿಕ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ದೇಶವು ಅತ್ಯಂತ ಭೀಕರವಾದ ಕ್ಷಾಮವನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಚೀನಾದ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯು ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ 1960ರಲ್ಲಿ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿತ್ತು.

ಚೀನಾ ತನ್ನ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ಒಂದು ಮಗುವಿನ ನೀತಿ ಅನ್ನು 1980ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಹೇರಿದ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಭಯದಿಂದ ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿತ್ತು. ಆಗ 2016ರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು 2021 ರಲ್ಲಿ ದಂಪತಿಗಳು ಮೂರು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೊಂದಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಕುಸಿತವನ್ನು ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸಲು ವಿಫಲವಾಗಿದೆ. 2022 ರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 9.56 ಮಿಲಿಯನ್ ಮಕ್ಕಳು ಜನಿಸಿದ್ದರು. ಇದು ಒಂದು ವರ್ಷದ ಹಿಂದಿನ 10.62 ಮಿಲಿಯನ್‌ನಿಂದ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಕನಿಷ್ಠ 1950 ರಿಂದ ಕುಟುಂಬಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೊಂದಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಲು ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಕಡಿಮೆ ಮಟ್ಟವಾಗಿತ್ತು.

ಇದುವರೆಗೂ ಒಟ್ಟು 10.41 ಮಿಲಿಯನ್ ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾದ ಸುಮಾರು 10 ಮಿಲಿಯನ್‌ಗಿಂತ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ವೈರಸ್‌ಗೆ ಶೂನ್ಯ ಸಹಿಷ್ಣು ವಿಧಾನವನ್ನು ಹಠಾತ್ತನೆ ಕೈಬಿಟ್ಟ ನಂತರ ಚೀನಾ ಕಳೆದ ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಕೋವಿಡ್ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಾವುಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಕಂಡಿತ್ತು. ಈ ವರ್ಷ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೋವಿಡ್ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಾವುಗಳು ಬರಬಹುದು. ಏಕೆಂದರೆ ಸಾವು ನೋವುಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಾರಗಳವರೆಗೆ ಸೋಂಕುಗಳನ್ನು ವಿಳಂಬಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಸೋಂಕುಗಳು ಇನ್ನೂ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಹರಡುತ್ತಿವೆ. ಆ ಏಕಾಏಕಿ ಈ ವರ್ಷ ಸಾವಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು.

English summary

China's population decline last year for the first time in more than six decades, official figures revealed on Tuesday.