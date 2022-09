International

oi-Sunitha B

ಬೀಜಿಂಗ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 24: ಚೀನಾ ಈ ವರ್ಷ ಭೀಕರ ಬರ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಅಲ್ಲಿನ ಹಲವೆಡೆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಬಿಸಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಮಳೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬಂದ್ ಆಗಿದೆ. ಇದರ ದೊಡ್ಡ ಮತ್ತು ಗಂಭೀರ ಪರಿಣಾಮವು ಮಧ್ಯ ಚೀನಾದ ಜಿಯಾಂಗ್ಸಿ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಪೊಯಾಂಗ್ ಸರೋವರದ ನೀರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬತ್ತಿ ಹೋಗಿದೆ. ಈ ಸರೋವರದ ಸುತ್ತಲು ಭಯದ ಕೂಗು ಮೊಳಗುತ್ತಿದೆ. ಚೀನಾದ ಈ ದೊಡ್ಡ ಸರೋವರದಲ್ಲಿ ನೀರು ಕಾಣೆಯಾದ ಕಾರಣ, ರೆಡ್ ಅಲರ್ಟ್ ನೀಡಬೇಕಾಗಿದೆ.

ಚೀನಾದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸಿಹಿನೀರಿನ ಪೊಯಾಂಗ್ ಸರೋವರ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ತೀವ್ರ ಬರ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಮಧ್ಯ ಚೀನಾದ ಜಿಯಾಂಗ್ಸಿ ಪ್ರಾಂತ್ಯವು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ನೀರು ಪೂರೈಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ರೆಡ್ ಅಲರ್ಟ್ ಘೋಷಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆ ರಾಯಿಟರ್ಸ್‌ನ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಸರೋವರದ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟವು ದಾಖಲೆಗೆ ಇಳಿದಿರುವುದರಿಂದ ಜಿಯಾಂಗ್‌ಕ್ಸಿ ಸರ್ಕಾರವು ಶುಕ್ರವಾರ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ನೀರು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಲು ಆಗದೆ ಈ ಕ್ರಮವನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದೆ.

ಪೊಯಾಂಗ್ ಸರೋವರವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಚೀನಾದ ಅತಿ ಉದ್ದದ ನದಿಯಾದ ಯಾಂಗ್ಟ್ಜಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರವಾಹದ ನೀರಿನ ಹೊರಹರಿವು ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಅದು ಜೂನ್‌ನಿಂದ ಹನಿ ಹನಿ ನೀರಿಗಾಗಿ ಹಾತೊರೆಯುತ್ತಿದೆ. ನೀರಿನ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವ ಪೊಯಾಂಗ್ ಸರೋವರದಲ್ಲಿ, ಅದರ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟವು ಮೂರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 19.43 ಮೀಟರ್‌ಗಳಿಂದ ಕೇವಲ 7.1 ಮೀಟರ್‌ಗೆ ಇಳಿದಿದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿನ ನೀರು ಮತ್ತಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಜಿಯಾಂಗ್ಸಿ ಜಲ ನಿಗಾ ಕೇಂದ್ರ ತಿಳಿಸಿದೆ.

