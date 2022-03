ಹಾರುವ ಶವಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಎಂದೇ ಹೆಸರಾದ ಬೋಯಿಂಗ್ 737 ವಿಮಾನ ಪತನ: ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್

International

oi-Sunitha B

ಬೀಜಿಂಗ್ ಮಾರ್ಚ್ 21: ದಕ್ಷಿಣ ಚೀನಾದ ಗುವಾಂಗ್‌ಕ್ಸಿ ಝುವಾಂಗ್ ಸ್ವಾಯತ್ತ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ 133 ಜನರನ್ನು ಹೊತ್ತ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದ ವಿಮಾನವೊಂದು ಪತನಗೊಂಡಿದೆ. ವಿಮಾನ ಪರ್ವತಗಳ ನಡುವೆ ಪತನಗೊಂಡಿದೆ. ವಿಮಾನ ಪತನದಗೊಂಡ ನಂತರ ಹಲವಾರು ದೃಶ್ಯಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿವೆ. ವಿಮಾನ ಪತನಗೊಂಡ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ದಟ್ಟವಾದ ಹೊಗೆ ಆವರಿಸಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ವಿಮಾನ ಅಪಘಾತದ ಹಲವು ವಿಡಿಯೋಗಳು ವೈರಲ್ ಆಗಿವೆ. ಈ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಇನ್ನೂ ಖಚಿತವಾಗಿ ತಿಳಿದುಬಂದಿಲ್ಲ.

ವಿಮಾನ ಪತನದ ಬಳಿಕ ವಿಮಾನ ಬಿದ್ದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಬೆಂಕಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಬೆಂಕಿಯ ಬೃಹತ್ ಜ್ವಾಲೆ ಮತ್ತು ಹೊಗೆಯ ರಭಸವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ಸ್ಫೋಟಗೊಂಡಂತೆ ಭಾಸವಾಗಿದೆ. ಎತ್ತರದ ಜ್ವಾಲೆಯೊಂದಿಗೆ ಬಿಳಿ ಹೊಗೆ ಕಿಲೋ.ವರೆಗೂ ಗೋಚರಿಸಿದೆ. ಅಪಘಾತದ ನಂತರ ಬೆಂಕಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಿಸಿದೆ. ಬೆಂಕಿ ಎಷ್ಟು ತೀವ್ರವಾಗಿದೆ ಎಂದರೆ ಈ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಬದುಕುಳಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

133 ಜನರಿದ್ದ ವಿಮಾನ ಪತನ; ಸುರಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಎನಿಸಿಕೊಂಡ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಇದೇನಾಯಿತು?

Final moments of MU5735 reportedly shows the 737 in a steep dive before crashing into terrain in Guangxi Zhuang. pic.twitter.com/Jwf0lWdoI9

English summary

A passenger plane carrying 133 people crashed on Monday in south China's Guangxi Zhuang Autonomous Region. There were 133 people on board the Boeing 737 passenger plane that crashed.long with this, many more videos and pictures of many plane crashes have come to the fore.