ನಾಸಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ಹೇಳಿಕೆ ಖಂಡಿಸಿದ ಚೀನಾ

ಬೀಜಿಂಗ್, ಜು.6: ಮಿಲಿಟರಿ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಭಾಗವಾಗಿ ಬೀಜಿಂಗ್ ಚಂದ್ರನನ್ನು ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿರುವ ನಾಸಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ಚೀನಾ ಟೀಕಿಸಿದೆ.

ಚೀನಾದ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವಾಲಯದ ವಕ್ತಾರ ಝಾವೋ ಲಿಜಿಯಾನ್ ಸೋಮವಾರ ಸುದ್ದಿಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ, ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್‌ನ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ನೆಲ್ಸನ್ ಅವರು ಶನಿವಾರ ಪ್ರಕಟವಾದ ಜರ್ಮನ್ ಪತ್ರಿಕೆ ಬಿಲ್ಡ್‌ಗೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಚೀನಾದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಾಸಾ ನಿರ್ವಾಹಕ ಬಿಲ್ ನೆಲ್ಸನ್ ಅವರ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿ ಟೀಕೆಗಳನ್ನು ಚೀನಾ ದೃಢವಾಗಿ ವಿರೋಧಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಚೀನಾ ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಇಳಿದು ಇದು ಈಗ ನಮ್ಮದು ಮತ್ತು ನೀವು ಹೊರಗೆ ಇರಿ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದೆ. ಬೀಜಿಂಗ್‌ನ ಚಂದ್ರನ ಪರಿಶೋಧನಾ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ನಾವು ತುಂಬಾ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಕಳೆದ ಹತ್ತು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇಗವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿರುವ ಚೀನಾ, ಚಂದ್ರನ ಅನ್ವೇಷಣೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.

