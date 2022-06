International

oi-Sunitha B

ಕೆಲ ಸ್ಥಳಗಳು ಶಾಪಗ್ರಸ್ತವಾಗಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮನುಷ್ಯರು ಹೋಗಬಾರದು ಎಂದು ಕಟ್ಟುಪಾಡು ಇರುವುದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸುತ್ತೇವೆ. ಭಾರತ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ವಿಶ್ವದ ವಿವಿಧೆಡೆ ಶಾಪಗ್ರಸ್ತ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಈಗಲೂ ಕಾಣಬಹುದು. ಇದೀಗ ಇಸ್ರೇಲ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಂಥದ್ದೊಂದು ಸ್ಥಳ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಈ ಸಮಾಧಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಾಗಿರುವ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಸಂದೇಶ ನೋಡಿದರೆ ನಡುಕ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ.

ಇಸ್ರೇಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಿಯೊಂದು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು, ಅದರ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯದಂತೆ ಜನರನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಮೇಲಿರುವ ಕಲ್ಲಿನ ಮೇಲೆ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದಿಂದ ಈ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸಮಾಧಿಯ ಆವಿಷ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಲಗತ್ತಿಸಲಾದ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯು ಶಾಪಗ್ರಸ್ತವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಮಾನವೀಯತೆಯ ವಿನಾಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಜನರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ.

ಇಸ್ರೇಲ್‌ನಿಂದ ಸಮಾಧಿಯ ಚಿತ್ರಗಳು ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಪುರಾತನ ಪಠ್ಯ ರಕ್ತದಿಂದ ಬರೆದಂತೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಇಸ್ರೇಲ್‌ನ ಗಲಿಲಿಯಲ್ಲಿರುವ ಯಹೂದಿ ಬೀಟ್ ಶೀಯಾರಿಮ್ ಸ್ಮಶಾನದಲ್ಲಿರುವ ಹಳೆಯ ಸ್ಮಶಾನದೊಳಗಿನ ಗುಹೆಯಲ್ಲಿ ಪುರಾತತ್ತ್ವಜ್ಞರು ಈ ಸಮಾಧಿಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ.

65 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಯುನೆಸ್ಕೋ ವಿಶ್ವ ಪರಂಪರೆಯ ತಾಣದಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾದ ಮೊದಲ ಸಮಾಧಿ ಇದಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಗೋಡೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕಂಡುಬಂದಿರುವ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯು ಅದನ್ನು ತೆರೆಯಬಾರದು ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಸ್ರೇಲ್ ಪ್ರಕಾರ, ರಕ್ತ-ಕೆಂಪು ಪಠ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಾಚೀನ ಹೀಬ್ರೂ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸಮಾಧಿಯನ್ನು ತೆರೆಯುವ ಯಾರಾದರೂ ಶಾಪಗ್ರಸ್ತರಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಬರೆದಿರುವ ಸಮಾಧಿ ಗುರುತುಗಳ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲೂ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

Things you shouldn't open:

- Pandora's Box

- An umbrella indoors

- Ancient graves



An 1,800 year old grave marker for a Jewish man named Jacob the Convert was recently discovered in the Galilee. The marker included an inscription warning people against opening the grave. pic.twitter.com/9JHyBBH3aI