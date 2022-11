International

oi-Sunitha B

ರಷ್ಯಾದ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ದ್ವೀಪವಾದ ಸಖಾಲಿನ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾಗಶಃ ಕುಸಿದ ಐದು ಅಂತಸ್ತಿನ ಅಪಾರ್ಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಬ್ಲಾಕ್‌ನ ಅವಶೇಷಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿ ಒಂಬತ್ತು ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರುವುದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಗವರ್ನರ್ ರಷ್ಯಾದ ಸಖಾಲಿನ್ ದ್ವೀಪದಲ್ಲಿ ಅಪಾರ್ಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಕುಸಿದು 9 ಜನ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದು, ಓರ್ವ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಶನಿವಾರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಒಂಬತ್ತು ಜನರ ಶವ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು ತುರ್ತು ಸೇವಾ ಅಧಿಕಾಋಇಗಳು ಇನ್ನೂ ಒಬ್ಬರಿಗಾಗಿ ಹುಡುಕಾಟ ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಇಂಡಿಯಾ ಟುಡೆ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.

A residential house collapsed on #Sakhalin . According to preliminary information, seven people died. The probable cause of the accident was a domestic gas explosion. pic.twitter.com/KxihG4jMdY

ಅನಿಲ ಸ್ಫೋಟದಿಂದ ಈ ಕುಸಿತ ಸಂಭವಿಸಿದೆ ಎಂದು ರಷ್ಯಾದ ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ಅಡುಗೆ ಒಲೆಗೆ ಜೋಡಿಸಲಾದ 20-ಲೀಟರ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸ್ಫೋಟಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ತುರ್ತು ಸೇವೆಗಳ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ರಷ್ಯಾದ ತನಿಖಾ ಸಮಿತಿಯು ದುರಂತದ ಕಾರಣವನ್ನು ತನಿಖೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.

English summary

Nine people are reported dead after being trapped in the rubble of a partially collapsed five-storey apartment block on the Russian Pacific island of Sakhalin.