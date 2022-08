ವೇಗವಾಗಿ ಕರಗುತ್ತಿರುವ ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಮಂಜುಗಡ್ಡೆ: ಸಕಲ ಜೀವರಾಶಿಗಿದೆ ಅಪಾಯ!

International

ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಆಗಸ್ಟ್ 11: ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನ ಏರಿಕೆಯಿಂದಾಗುವ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸವಾಲಿನ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಈ ನಡುವೆ ಭಯಾನಕ ಮಾಹಿತಿಯೊಂದು ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. ಬುಧವಾರ ಉಪಗ್ರಹ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಅಂಟಾರ್ಕ್ಟಿಕಾದ ಕರಾವಳಿ ಹಿಮನದಿಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಮಂಜುಗಡ್ಡೆಗಳು ಕರಗುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ತೋರಿಸಿದೆ. ಕಳೆದ 25 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅಂಟಾರ್ಕ್ಟಿಕಾದಲ್ಲಿರುವ ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಮಂಜುಗಡ್ಡೆ ವೇಗವಾಗಿ ಕರಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಹಿಂದಿನ ಅಂದಾಜುಗಳಿಗಿಂತ ದ್ವಿಗುಣಗೊಂಡಿದೆ.

ಈ ಬೃಹತ್ ಮಂಜುಗಡ್ಡೆ ಕರಗುವಿಕೆಯನ್ನು ತಡೆಯಲು ಭೂಮಿಯ ತಾಪಮಾನ, ಹವಾಮಾನ ಮತ್ತು ಪರಿಸರವನ್ನು ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸುವ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ದುಃಖಕರವೆಂದರೆ ಭೂಮಿಯ ಉಷ್ಣತೆಯ ಹೆಚ್ಚಳದಿಂದ ಅವುಗಳ ಕರಗುವಿಕೆ ವೇಗಗೊಂಡಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಕಾರಣ ಮಾನವನ ದುರಾಸೆ. ಅವನು ತನ್ನ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಫಲಿತಾಂಶವು ನಮ್ಮ ನಾಗರಿಕತೆಯ ವಿನಾಶದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

English summary

The world's largest ice cap in Antarctica has been melting rapidly over the past 25 years. It is said that it could end human existence.