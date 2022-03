International

ಹೊಸದಿಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಚ್ 9: ಯುದ್ಧ ಪೀಡಿತ ಉಕ್ರೇನ್‌ನ ಸುಮಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿರುವ ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅವರನ್ನು ಮನೆಗೆ ಕರೆತರಲು ಆಪರೇಷನ್ ಗಂಗಾ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವಿದೇಶಾಂಗ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವಾಲಯ (ಎಂಇಎ) ಮಂಗಳವಾರ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಈ ಬಗ್ಗೆ MEA ವಕ್ತಾರ ಅರಿಂದಮ್ ಬಾಗ್ಚಿ ಟ್ವೀಟ್‌ನಲ್ಲಿ "ನಾವು ಎಲ್ಲಾ ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಸುಮಿಯಿಂದ ಹೊರಹಾಕಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು ಎಂದು ತಿಳಿಸಲು ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ. ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಪೋಲ್ಟವಾ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವರು ಪಶ್ಚಿಮ ಉಕ್ರೇನ್‌ಗೆ ರೈಲು ಹತ್ತಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಮನೆಗೆ ಕರೆತರಲು ಆಪರೇಷನ್ ಗಂಗಾ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಭಾರತದ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿ, ಕೀವ್ ಮತ್ತು ಇಂಡಿಯನ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಫೋರಮ್ ಮತ್ತು ಉಕ್ರೇನಿಯನ್ ರೆಡ್‌ಕ್ರಾಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಸುಮಿಯಿಂದ ಪೋಲ್ಟವಾಗೆ ಕರೆತರುವ ಮೂಲಕ ಪಶ್ಚಿಮ ಉಕ್ರೇನ್‌ಗೆ ರೈಲು ಹತ್ತಲು ಸ್ಥಳೀಯ ಸೇನೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಎಎನ್‌ಐ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಸೋಮವಾರ ರಷ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವ್ಲಾಡಿಮಿರ್ ಪುಟಿನ್ ಮತ್ತು ಉಕ್ರೇನ್ ನಾಯಕ ವೊಲೊಡಿಮಿರ್ ಝೆಲೆನ್ಸ್ಕಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ರಷ್ಯಾದ ಪಡೆಗಳಿಂದ ಸುಮಿಯಿಂದ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿರುವ ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಮಾರ್ಗಗಳ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿದರು. ಹೀಗಾಗಿ ಸುಮಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿರುವ 694 ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮಂಗಳವಾರ ಬಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಪೋಲ್ಟವಾಗೆ ತೆರಳಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಹರ್ದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಪುರಿ ಸುದ್ದಿಗಾರರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ಕಳೆದ ರಾತ್ರಿ, ನಾನು ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದೇನೆ. 694 ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸುಮಿಯಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದು ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಪೋಲ್ಟವಾಗೆ ಬಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ರಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಉಕ್ರೇನಿಯನ್ ಪಡೆಗಳು ಸುಮಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ದಿನಗಳಿಂದ ನಿರಂತರ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ತನ್ನ ನಾಗರಿಕರನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವ ಭಾರತದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲಿಲ್ಲ. ವಿದ್ಯುತ್ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಪೂರೈಕೆಯಿಲ್ಲದೆ, ಎಟಿಎಂಗಳಲ್ಲಿ ಹಣವಿಲ್ಲದೆ, ತಮ್ಮ ಬಾಯಾರಿಕೆಯನ್ನು ನೀಗಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಂತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯರು ಕಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಈ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಮ ಕರಗುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಸರಬರಾಜುಗಳು ವೇಗವಾಗಿ ಖಾಲಿಯಾಗುತ್ತಿವೆ, ಸುಮಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದ ನೂರಾರು ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿಂತು ತಾವು ತಾಯ್ನಾಡಿಗೆ ಮರಳುವ ಕನಸು ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದರು. ಉಕ್ರೇನ್ ಅನ್ನು ಆವರಿಸಿರುವ ಯುದ್ಧದ ಅನಾಗರಿಕತೆಯಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಪಾರುಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ನಾವು ಭಾವಿಸಿದ್ದೆವು.

"ಸೋಮವಾರ ಘೋರ ಚಳಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಸರತಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದೆವು, ಬಸ್‌ಗಳನ್ನು ಹತ್ತಲು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದೆವು ಮತ್ತು ನಂತರ ನಾವು ಹೋಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಯಿತು. ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್, ನಾವು ಮಂಗಳವಾರ ಸುಮಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಸುರಕ್ಷಿತ ವಲಯದಲ್ಲಿರುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆಶಿಕ್ ಹುಸೇನ್ ಸರ್ಕಾರ್ ಪಿಟಿಐಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.

ರಷ್ಯಾ ದಾಳಿ ಉಕ್ರೇನ್‌ನಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದು ಉಕ್ರೇನ್ ಅಕ್ಷರಶ: ನಲುಗಿ ಹೋಗಿದೆ. ಈ ವೇಳೆ ರಷ್ಯಾ ಉಕ್ರೇನ್ ಮೇಲಿನ ಯುದ್ಧ ಕೈಬಿಡಲು ಸೂಚಿಸಿದ ಮೂರು ಬೇಡಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಉಕ್ರೇನ್ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದೆ. ಉಕ್ರೇನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವೊಲೊಡಿಮಿರ್ ಝೆಲೆನ್ಸ್ಕಿ ಅವರು ಉಕ್ರೇನ್‌ಗೆ ನ್ಯಾಟೋ ಸದಸ್ಯತ್ವಕ್ಕಾಗಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಒತ್ತಾಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಉಕ್ರೇನ್ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡದಿರಲು ರಷ್ಯಾ ಇಟ್ಟ ಬೇಡಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಫೆಬ್ರವರಿ 24 ರಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವ್ಲಾಡಿಮಿರ್ ಪುಟಿನ್ ಆದೇಶದಂತೆ ಉಕ್ರೇನ್ ಮೇಲೆ ರಷ್ಯಾ ಸೇನೆ ಯುದ್ಧ ಸಾರಿದೆ. ಅಂದಿನಿಂದ ಇಂದಿನವರೆಗೂ ಉಕ್ರೇನ್ ಮೇಲೆ ರಷ್ಯಾ ನಿರಂತರ ದಾಳಿ ಮುಂದುವರೆಸಿದೆ. ಯುದ್ಧ ಕೈಬಿಡಲು ಎರಡೂ ದೇಶಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪರಸ್ಪರ ಮಾತುಕಳನ್ನಾಡಿದರೂ ರಾಜಿಯಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಪುಟಿನ್ ಸಂಧಾನಕ್ಕೆ ಮೂರು ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಉಕ್ರೇನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಝೆಲೆನ್ಸ್ಕಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಸಿದ್ಧರಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೀಗ ನ್ಯಾಟೋ ಸದಸ್ಯತ್ವಕ್ಕಾಗಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಒತ್ತಾಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಝೆಲೆನ್ಸ್ಕಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

