ಜಾರ್ಜಿಯಾ, ಅ.25: ದಕ್ಷಿಣ ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಮಹಾಸಾಗರದ ಸ್ಯಾಂಡ್‌ವಿಚ್‌ ದ್ವೀಪಗಳಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಭೂಕಂಪ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಭೂಕಂಪಶಾಸ್ತ್ರದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೇಂದ್ರ (NCS) ಅಪ್ಡೇಟ್ ಪ್ರಕಾರ, ಭೂಕಂಪವು ದಕ್ಷಿಣ ಜಾರ್ಜಿಯಾದ ಕಿಂಗ್ ಎಡ್ವರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಳಿ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಭೂಕಂಪನದಿಂದಾಗಿ ಇದುವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಣಹಾನಿ ಸಂಭವಿಸಿಲ್ಲ.

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 29ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 8:33ರ ಸುಮಾರಿಗೆ 7.0 ತೀವ್ರತೆಯ ಭೂಕಂಪ ಸಂಭವಿಸಿತ್ತು. ಭೂಕಂಪದ ಆಳವು ಭೂಮಿಯಿಂದ 10 ಕಿ.ಮೀ ಆಳದಲ್ಲಿತ್ತು. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 25ರಂದು ರಿಕ್ಟರ್ ಮಾಪಕದಲ್ಲಿ 6.2 ತೀವ್ರತೆಯ ಭೂಕಂಪ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಮಹಾಸಾಗರದ ಸ್ಯಾಂಡ್‌ವಿಚ್‌ ದ್ವೀಪಗಳಲ್ಲಿ 139 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಳದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ 5:43 ಕ್ಕೆ (IST) ಭೂಕಂಪ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. "ಭೂಕಂಪನದ ತೀವ್ರತೆ: 6.2 ರಿಕ್ಟರ್ ಮಾಪಕದ ಅಳತೆ, ಅಕ್ಷಾಂಶ: -58.68 & ರೇಖಾಂಶ: -26.15, ಆಳ: 139 ಕಿಮೀ, ಸ್ಥಳ: 800ಕಿಮೀ ಕಿಂಗ್ ಎಡ್ವರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗ್ನೇಯ ಭಾಗ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಜಾರ್ಜಿಯಾ ಹಾಗೂ ಸ್ಯಾಂಡ್‌ವಿಚ್‌ ದ್ವೀಪ ಸಮೂಹ" ಎಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭೂಕಂಪಶಾಸ್ತ್ರ ಕೇಂದ್ರ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದೆ.

An earthquake with a magnitude of 6.2 on the Richter Scale struck near King Edward Point of South Georgia and the South Sandwich Islands on Tuesday morning