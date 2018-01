ಪೆನ್ಸಿಲ್ವೆನಿಯಾದಲ್ಲಿ ಶೂಟೌಟ್: ನಾಲ್ವರು ಬಲಿ

ಪೆನ್ಸಿಲ್ವೇನಿಯಾ, ಜನವರಿ 29: ಅಮೆರಿಕದ ಪೆನ್ಸಿಲ್ವೀನಿಯಾದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ(ಜ.28) ನಡೆದ ಶೂಟೌಟ್ ವೊಂದರಲ್ಲಿ 4 ಜನ ಮೃತರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಕುಟುಂಬ ಕಲಹವೇ ಈ ಘಟನೆಗೆ ಕಾರಣ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಈಡ್ ಎಂಬಲ್ಲಿನ ಕಾರ್ ವಾಶ್ ಸೆಂಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದ್ದು, 28 ವರ್ಷದ ತಿಮೋಟಿ ಒ ಬ್ರಿಯಾನ್ ಸ್ಮಿತ್ ಎಂಬ ಯುವಕ ಪೋರ್ಟರ್ಫೀಲ್ಡ್(27), ಚೆಲ್ಸಿ ಕ್ಲೈನ್(25), ಕೋರ್ಟ್ನಿ ಸ್ನಿಡರ್(23), ಮತ್ತು ಸೇಟ್ ಕ್ಲೈನ್(21) ಎಂಬ ನಾಲ್ವರನ್ನು ಗುಂಡಿಕ್ಕಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ.

Four people killed in shooting outside self-serve car wash in western Pennsylvania; authorities say the suspect took his own life. https://t.co/OXm9Yav7BT pic.twitter.com/JQ12NfnK0A