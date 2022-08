ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಪ್ರವಾಹದಿಂದಾಗಿ 33 ದಶಲಕ್ಷ ಜನರ ಬದುಕು ದುಸ್ತರ: ಗಗನಕ್ಕರಿದ ತರಕಾರಿ ಬೆಲೆಗಳು

International

ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್, ಆಗಸ್ಟ್ 29: ರಣಭೀಕರ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಲುಗುತ್ತಿದೆ. ದಶಕದಲ್ಲೇ ಕಂಡು ಕೇಳರಿಯದ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಜನತೆ ತತ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಸಂಖ್ಯ ಮನೆಗಳು ಪ್ರವಾಹದಲ್ಲಿ ಕೊಚ್ಚಿಹೋಗಿದ್ದರೆ, ಸಾವಿರಾರು ಎಕರೆ ಕೃಷಿಭೂಮಿ ನಾಶವಾಗಿದೆ.

ಜೂನ್ ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಮಳೆಯಿಂದ ಸಂಭವಿಸಿದ ಪ್ರವಾಹ, ಭೂಕುಸಿತದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ 1,061 ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರವಾಹದ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು ಉಕ್ಕಿಹರಿಯುತ್ತಿರುವ ನದಿಗಳು ಮತ್ತು ಸೇತುವೆಗಳನ್ನು ಕೊಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಹೋದ ನಂತರ ಪರ್ವತ ಉತ್ತರದ ನೂರಾರು ಹಳ್ಳಿಗಳು ಸಂಪರ್ಕ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಸಾವಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಆತಂಕವಿದೆ.

ದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ನದಿಗಳು ಉಕ್ಕಿ ಹರಿಯುತ್ತಿದ್ದು ಹಾನಿಯ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ 33 ದಶಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಮಂದಿ ಪ್ರವಾದಿಂದ ತೊಂದರೆಗೊಳಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಏಳು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಹೇಳಿದೆ.

ಈ ವರ್ಷದ ಪ್ರವಾಹವನ್ನು 2010 ರ ಪ್ರವಾಹಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಬಹುದು, 2010ರಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹದ ಕಾರಣದಿಂದ 2,000 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದರು. ದೇಶದ ಐದನೇ ಒಂದು ಭಾಗದಷ್ಟು ಜಜನ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಸಂತ್ರಸ್ತರಾಗಿದ್ದರು.

