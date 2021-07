India

ನವದೆಹಲಿ, ಜುಲೈ 09: ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ನಿಂದ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಝೈಡಸ್ ಕೊರೊನಾ ಲಸಿಕೆ ಪ್ರಯೋಗ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಡಾ.ಎನ್‌ಕೆ ಅರೋರಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಝೈಡಸ್ ಲಸಿಕೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೋವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಲಸಿಕೆಯ ಮೂರನೇ ಹಂತದ ಪ್ರಯೋಗ ಶುರುವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

2022ರ ಜನವರಿ ಅಥವಾ ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ 12-18ವರ್ಷದೊಳಗಿನವರಿಗೆ ಲಸಿಕೆ ನೀಡುವ ಕಾರ್ಯ ಶುರುವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕೋವಿಡ್ ವೈರಸ್ ರೀತಿಯ ಕೋಡಿಂಗ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್​ಗಳಿರುವ ಆಂಟಿಜೆನ್​​ಗಳನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಿದ ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್ ಡಿಎನ್​ಎ ಅನ್ನು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಮೂಲಕ ದೇಹದ ಜೀವಕೋಶಕ್ಕೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸೇರಿದರೆ ಆಂಟಿಜೆನ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹೊರಬಂದು ದೇಹದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿರೋಧಕ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುವಂತೆ ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತದೆ. ಇಂಥ ಡಿಎನ್​ಎ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್​ಗಳು ವೈರಸ್, ಪ್ಯಾರಸೈಟ್ ಹಾಗೂ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕೋಶಗಳ ಮೇಲೆ ಬಹಳ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು ದೃಢಪಟ್ಟ ಸಂಗತಿ

Vaccination for children will start by September with the Zydus vaccine for 12 to 18-year-olds, Dr NK Arora, who heads the National Expert Group on Vaccine Administration.