ನಿಮ್ಮ ಟ್ರೈನ್‌ ಬರಲು ತಡವಾಗಿದ್ದರೆ ಈ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಗೆ ನೀವು ಅರ್ಹರು

India

oi-Punith BU

ನವದೆಹಲಿ, ಜನವರಿ 12: ಈ ವರ್ಷ ಚಳಿಗಾಲದ ಅತ್ಯಧಿಕ ಚಳಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಇಡೀ ಉತ್ತರ ಭಾರತವು ಮಂಜಿನ ದಟ್ಟವಾದ ಹೊದಿಕೆಯನ್ನೇ ಹೊದ್ದಂತೆ ಭಾಸವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ರೈಲುಗಳು ಪ್ರತಿದಿನವೂ ತಡವಾಗಿ ಓಡುತ್ತಿವೆ. ಹಲವಾರು ರೈಲುಗಳನ್ನು ಸಹ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಳೆದೆರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೇ 300ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರೈಲುಗಳನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದ್ದು, 500ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರೈಲುಗಳು ತಡವಾಗಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿವೆ.

ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ವಿಶೇಷ ಪುಟ

ಹೀಗಾಗಿ ರೈಲುಗಳು ವಿಳಂಬವಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಐಆರ್‌ಸಿಟಿಸಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ರೈಲು ರದ್ದುಗೊಂಡರೆ ಅಥವಾ ವಿಳಂಬವಾದರೆ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಪಡೆಯುವುದು ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ತಿಳಿಯುವುದು ಅಗತ್ಯ.

ಜನವರಿ 12ರಂದು 271 ರೈಲುಗಳನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದ ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ- ಸಂಪೂರ್ಣ ಪಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿದೆ

ಕಾಯುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಆಹಾರ

ರೈಲು ಎರಡು ಗಂಟೆ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ರೈಲು ತಡವಾದಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯವಾದ ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಉಚಿತ ಆಹಾರವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಈ ಸೌಲಭ್ಯವು ಶತಾಬ್ದಿ, ರಾಜಧಾನಿ ಮತ್ತು ದುರಂತೋ ಮುಂತಾದ ರೈಲುಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಅನ್ನ, ಕಾಳುಗಳು ಮತ್ತು ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿಯನ್ನು ಊಟ ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿಯ ಊಟದ ಭಾಗವಾಗಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಎರಡು ಬಿಸ್ಕತ್ತುಗಳೊಂದಿಗೆ ಚಹಾ ಅಥವಾ ಕಾಫಿಯನ್ನು ಸಹ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಕಾಯುವ ಕೊಠಡಿ ಸೌಲಭ್ಯ

ರೈಲ್ವೇ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಯುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಐಆರ್‌ಸಿಟಿಸಿಯಿಂದ ಉಚಿತ ವಸತಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಸಹ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ನಿರೀಕ್ಷಣಾ ಕೊಠಡಿ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ತಮ್ಮ ಕಾಯ್ದಿರಿಸುವಿಕೆ ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ವರ್ಗಗಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕಾಯುವ ಕೊಠಡಿಗಳಿವೆ.

ರೈಲು ತಡವಾದರೆ ಮರುಪಾವತಿ

ಮಂಜುಗಡ್ಡೆ ವಾತಾವರಣದಿಂದ ರೈಲು 3 ಗಂಟೆ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ತಡವಾಗಿ ಚಲಿಸಿದರೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಟಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದಾಗ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮರುಪಾವತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ರೈಲ್ವೇ ಕೌಂಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಫ್‌ಲೈನ್ ಟಿಕೆಟ್ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಈ ಸೌಲಭ್ಯ ಲಭ್ಯವಿದ್ದರೆ, ಈಗ ಈ ಸೌಲಭ್ಯವು ಐಆರ್‌ಸಿಟಿಸಿಯಂತಹ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ಟಿಕೆಟ್ ಖರೀದಿಸುವ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೂ ಆಗಿದೆ.

ಟಿಕೆಟ್ ರದ್ದತಿಯ ಹೊರತಾಗಿ, ಮಂಜು ವಾತಾವರಣ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ವಿವಿಧ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ರೈಲು ಬರದಿದ್ದರೂ ಸಹ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮರುಪಾವತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಹರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ, ನೀವು ರೈಲು ಹೊರಡುವ ಒಂದು ಗಂಟೆಯೊಳಗೆ ಟಿಡಿಆರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಸೌಲಭ್ಯವು ಆನ್‌ಲೈನ್ ಮತ್ತು ಆಫ್‌ಲೈನ್ ಮೋಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.

English summary

Due to the extreme cold of the winter this year, the whole of North India feels like it is shrouded in thick fog. As a result, trains are running late every day.