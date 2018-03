ಇದೆಂಥ ಅಮಾನವೀಯತೆ?! ಪತ್ನಿಯನ್ನು ಮರಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿ ಥಳಿಸಿದ ನಿರ್ದಯಿ ಪತಿ!

ಲಕ್ನೊ, ಮಾರ್ಚ್ 23: ಪತ್ನಿ ಪರಪುರುಷನೊಂದಿಗೆ ಅನೈತಿಕ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದಾಳೆಂದು ದೂರಿ, ಆಕೆಯನ್ನು ಆಕೆಯ ಪತಿ ಮರವೊಂದಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿ, ಥಳಿಸಿದ ಘಟನೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಬುಲಂದ್ಶರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಳ್ಳಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.

ಪತ್ನಿಗೆ ಪತಿಯೇ ಹೊಡೆಯುವಂತೆ ಇಲ್ಲಿನ ಪಂಚಾಯತಿಯೇ ಆದೇಶ ನೀಡಿತ್ತು ಎಂಬುದು ಮತ್ತಷ್ಟು ದಿಗ್ಭ್ರಮೆ ಮೂಡಿಸುವ ಸಂಗತಿ. ಆಕೆಯ ಮೈಮೇಲೆಲ್ಲ ರಕ್ತ ಸುರಿಯುವಂತೆ ಪತಿ ಥಳಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ ಅಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿದ್ದ ನೂರಾರು ಜನರಲ್ಲಿ ಯಾರೊಬ್ಬರೂ ಇದನ್ನು ತಡೆಯದಿರುವುದು ಅಮಾನವೀಯತೆಯ ಪರಾಕಾಷ್ಠೆ ಅನ್ನಿಸಿದೆ.

ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಆಕೆಯನ್ನು ರಕ್ತ ಬರುವಂತೆ ಥಳಿಸಿದ ನಂತರ, ರೂಮ್ ವೊಂದಕ್ಕೆ ಆಕೆಯನ್ನು ಎಳೆದೊಯ್ದು ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನೊಬ್ಬ ಆಕೆಗೆ ಲೈಂಗಿಕ ಕಿರುಕುಳವನ್ನೂ ನೀಡಿದ್ದಾನೆಂಬ ಮಾಹಿತಿ ತಮಗೆ ದೊರಕಿರುವುದಾಗಿ ಪೊಲೀಸರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

Here's what is happening in the most progressive of all Indian states, #UttarPradesh. A village kangaroo court orders tying a woman to a tree and flogging her for allegedly eloping with a neighbour. Village Launga, district Bulandshahr pic.twitter.com/3Dz627ta0O